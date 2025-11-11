Процессоры — Intel серии Arrow Lake HX.

Бренд Thunderobot выпустил 3,2-литровый игровой мини-ПК MIX G2 с дискретной графикой, сообщает VideoCardz.

В основе компьютера процессоры Intel Arrow Lake HX и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков. Флагманская конфигурация сочетает 24-ядерный Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop. Мощность процессора в этой конфигурации может повышаться до 120 Вт, графики — до 175 Вт. Однако общее энергопотребление ограничено лимитом 230 Вт.

Источник изображения: Thunderobot

Thunderobot MIX G2 имеет размеры 332×212×45 мм и использует фирменную систему охлаждения Night Owl с двумя вентиляторами. В дизайне корпуса используется световая полоса сбоку и подсвеченный логотип на передней панели.

Источник изображения: Thunderobot

На передней панели расположены два порта USB 5 Гбит/с, один Type-A и один Type-C, 3,5-мм аудиоразъём. На задней панели доступны один порт Ethernet RJ45, один порт USB Type-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1 и порт Thunderbolt 5 для внешних дисплеев и док-станций. Внутри предусмотрено два слота DDR5 SO-DIMM, по одному слоту M.2 NVMe PCIe Gen 5 и Gen 4. Беспроводной сетевой адаптер поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Источник изображения: Thunderobot

Продажи Thunderobot MIX G2 в Китае начнутся 20 ноября. Планируется три конфигурации. Цена флагманской с 64 ГБ оперативной памяти и терабайтным SSD составляет 26999 ¥. Цена варианта с процессором Core Ultra 9 275HX, видеокартой RTX 5080 Laptop и 32 ГБ оперативной памяти начинается от 18999 ¥. По цене от 14999 ¥ будет доступна конфигурация с процессором Core Ultra 7 255HX и видеокартой RTX 5070 Ti Laptop.