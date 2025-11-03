Штатный оверклокер компании GIGABYTE, известный под псевдонимом Hicookie, установил новый рекорд разгона оперативной памяти DDR5 на материнской плате Z890 AORUS TACHYON ICE, сообщает Wccftech. Результат разгона 13034 МТ/с зарегистрирован на платформе HWBOT.
Рекорд установлен с одним модулем оперативной памяти из серии ADATA XPG LANCER RGB DDR5 объёмом 24 ГБ. Также в системе использовался процессор Intel Core Ultra 9 285K с отключёнными эффективными E-ядрами. Процессор и оперативная память охлаждались жидким азотом. Рекордную тактовую частоту 6517,4 МГц удалось взять при задержках 68-127-127-127-2.
Это не предел возможностей DDR5, считают авторы Wccftech. Однако вряд ли в ближайшее время стоит ожидать в продаже модули с такими скоростными характеристиками. Возможно, такие скорости станут доступны только после появления памяти DDR6, и то не сразу. У производителей есть и другие методы для повышения пропускной способности при необходимости. Можно увеличить количество каналов памяти, либо модифицировать саму память. Например, ранее сообщалось о технологии Multiplexer Combined Ranks (MCR), которая разрабатывается компанией SK hynix в сотрудничестве с Intel и Renesas для серверных платформ. Суть технологии — одновременно задействовать оба ранга двухранговой памяти для увеличения ширины канала данных до 128 бит.
GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE является премиальной материнской платой для разгона. В ней используется 10-слойная печатная плата, подсистема питания с 21 дросселем, 110- и 80-амперными транзисторами, усиленные и дополнительно экранированные слоты для установки оперативной памяти. Это одна из лучших материнских плат с сокетом Intel LGA 1851 для разгона, которая регулярно фигурирует в новостях о новых рекордах. Так, в октябре сообщалось о рекорде оверклокера Sergmann, которому удалось разогнать оперативную память DDR5 до скорости 13010 МТ/с. Теперь этот результат сместился на второе место в общем зачёте Memory Frequency Hall Of Fame на платформе HWBOT.