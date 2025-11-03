Новый рекорд разгона установлен с одним модулем памяти из серии ADATA XPG LANCER RGB DDR5.

Штатный оверклокер компании GIGABYTE, известный под псевдонимом Hicookie, установил новый рекорд разгона оперативной памяти DDR5 на материнской плате Z890 AORUS TACHYON ICE, сообщает Wccftech. Результат разгона 13034 МТ/с зарегистрирован на платформе HWBOT.

Рекорд установлен с одним модулем оперативной памяти из серии ADATA XPG LANCER RGB DDR5 объёмом 24 ГБ. Также в системе использовался процессор Intel Core Ultra 9 285K с отключёнными эффективными E-ядрами. Процессор и оперативная память охлаждались жидким азотом. Рекордную тактовую частоту 6517,4 МГц удалось взять при задержках 68-127-127-127-2.

Источник изображения: Hicookie, HWBOT.org

Это не предел возможностей DDR5, считают авторы Wccftech. Однако вряд ли в ближайшее время стоит ожидать в продаже модули с такими скоростными характеристиками. Возможно, такие скорости станут доступны только после появления памяти DDR6, и то не сразу. У производителей есть и другие методы для повышения пропускной способности при необходимости. Можно увеличить количество каналов памяти, либо модифицировать саму память. Например, ранее сообщалось о технологии Multiplexer Combined Ranks (MCR), которая разрабатывается компанией SK hynix в сотрудничестве с Intel и Renesas для серверных платформ. Суть технологии — одновременно задействовать оба ранга двухранговой памяти для увеличения ширины канала данных до 128 бит.

GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE является премиальной материнской платой для разгона. В ней используется 10-слойная печатная плата, подсистема питания с 21 дросселем, 110- и 80-амперными транзисторами, усиленные и дополнительно экранированные слоты для установки оперативной памяти. Это одна из лучших материнских плат с сокетом Intel LGA 1851 для разгона, которая регулярно фигурирует в новостях о новых рекордах. Так, в октябре сообщалось о рекорде оверклокера Sergmann, которому удалось разогнать оперативную память DDR5 до скорости 13010 МТ/с. Теперь этот результат сместился на второе место в общем зачёте Memory Frequency Hall Of Fame на платформе HWBOT.