Проект был разработан блогером самостоятельно, для охлаждения использовались массивные алюминиевые панели и воздушный кулер для процессоров настольных ПК.

YouTube-блогер Not From Concentrate переместил аппаратное обеспечение игровой консоли Sony PlayStation 5 (1215A) в компактный корпус объёмом около 6 литров. Проект, получивший название TINY PS5 Redux, это сложная модификация с пайкой, доработкой системы охлаждения, самостоятельным проектированием и изготовлением деталей для нестандартного корпуса.

Источник изображения: Not From Concentrate, YouTube

Основной материал корпуса — алюминий с покрытием Cerakote. Верхняя панель изготовлена из акрила и является быстросъёмной (крепление на магнитах). Кнопки питания и USB порты расположены сверху, в акриловой панели для них предусмотрены вырезы. Система охлаждения включает массивные алюминиевые панели, процессорный кулер Alpenföhn Black Ridge с конструкцией Top-Flow и двумя вентиляторами Noctua NF-A12x15 PWM. Для вентиляции корпуса предусмотрено два отверстия и три вентилятора. Свежий воздух поступает в корпус через щелевое отверстие на задней панели, нагретый выбрасывается с помощью трёх небольших вентиляторов Noctua на боковой панели. Боковое отверстие для выброса воздуха одновременно является и ручкой для переноски.

Источник изображения: Not From Concentrate, YouTube

В процессе тестирования пришлось внести изменения в конструкцию, увеличив зазор между вентилятором кулера и верхней панелью, а также изготовить воздухозаборник с более крупными вентиляционными отверстиями. Это позволило значительно снизить температуру чипа PlayStation 5. К слову, чтобы отслеживать температуру чипа, пришлось просверлить небольшое отверстие в основании кулера и установить в него термопару. Температура отображается на небольшом цифровом дисплее. Среднее значение во время игр — около 50 градусов по Цельсию.

Источник изображения: Not From Concentrate, YouTube

Стандартный блок питания PlayStation 5 мощностью 350 Вт в этой кастомной сборке тоже пришлось заменить. Заменой стал компьютерный блок питания формата FlexATX. Сначала был выбран вариант мощностью 250 Вт с «платиновым» сертификатом эффективности, но со временем его стало не хватать в сложных играх, сильно нагружающих оборудование игровой консоли. С блоком питания мощностью 500 Вт проблемы исчезли.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

К недостаткам проекта можно отнести невозможность установки дисковода. Также проект наверняка потребует значительных денежных вложений: изготовление деталей, включая массивные алюминиевые охлаждающие панели, «платиновый» FlexATX блок питания — всё это дорогое удовольствие.