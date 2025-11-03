Сайт Конференция
Moleculo
MSI готовит материнскую плату B760MPOWER с чипсетом Intel B760 и сокетом LGA 1700
Это должно быть надёжное и производительное решение массового сегмента с расширенными возможностями для разгона оперативной памяти DDR5

Компания MSI выпустит новую материнскую плату B760MPOWER с чипсетом Intel B760 и сокетом LGA 1700 для процессоров Core 12-, 13-, 14-го поколений и прочих совместимых. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию инсайдера @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ). Материнские платы серии MPOWER относятся к сбалансированным решениям для разгона, которые лишены подсветки и прочих излишеств для снижения цены.

Источник изображения: VideoCardz, MSI

В ассортименте MSI уже есть материнская плата Z790MPOWER с чипсетом Intel Z790, которая полностью поддерживает разгон разблокированных процессоров Core с индексом K и KF. Чипсет B760 поддерживает только разгон оперативной памяти. Оснастит ли MSI плату B760MPOWER системой OC Engine с тактовым генератором — скорее всего, нет. В опубликованных кратких спецификациях данная опция не перечислена. В свою очередь, Z790MPOWER оснащается тактовым генератором, комплектуется «приборной панелью EZ» с кнопками включения, сброса и дисплеем для отображения POST-кодов.

Источник изображения: @wxnod в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Использование разблокированных процессоров с платами B760 не лишено смысла. Только процессоры K и KF позволяют управлять напряжениями для успешного разгона оперативной памяти. По всей видимости, B760MPOWER для разгона оперативной памяти как раз-таки и предназначена. Плата оснащается парой слотов DDR5 с поддержкой скоростей до 8000 МТ/с и выше при разгоне. В случае с Z790MPOWER компания MSI сообщает о создании альянса DRAGON ALLIANCE с целью выпуска брендированных комплектов оперативной памяти MPOWER, оптимизированных для материнских плат одноимённой серии. Возможно, такая оперативная память подойдёт и для новой B760MPOWER.

В числе прочих особенностей MSI B760MPOWER наличие основного слота PCIe Gen 5 x16 для установки видеокарты, двух разъёмов M.2 с поддержкой PCIe Gen4 x4 для твердотельных накопителей, шести SATA портов, а также множества USB портов, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Gen2 типа Type-C. Плата выполнена в формате Micro-ATX, оснащается радиаторами для охлаждения подсистемы питания, чипсета и основного M.2 накопителя.

Сроки выхода и цены на момент написания неизвестны.

#msi #материнские платы #разгон #lga 1700 #intel b760
Источник: videocardz.com
