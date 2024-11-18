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Moleculo
ASRock представила широкий ассортимент БП в сериях Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend и Challenger
Во флагманских сериях есть мощные модели с парой разъёмов 12V-2x6.

Компания ASRock выходит на рынок блоков питания (БП) для настольных персональных компьютеров (ПК), представив широкий ассортимент моделей в четырёх сериях, нацеленных на разные сегменты рынка: Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend и Challenger.

Источник изображения: ASRock

Все представленные блоки питания отвечают требованиям стандартов Intel ATX 3.1 и PCI-SIG PCIe CEM 5.1, в частности, оснащаясь разъёмами и кабелями питания 12V-2x6 с двухцветным штекером. Соединительная часть штекеров окрашена в ярко-зелёный цвет — так гораздо проще заметить, что штекер вставлен в разъём не до конца — как показывает практика, это одна из частых ошибок пользователей, которая может привести к перегреву разъёма. Серии блоков питания более высокого класса, Taichi и Phantom Gaming, оснащены дополнительной защитой от перегрева 12V-2x6 — датчиком температуры NTC, который, судя по изображениям, располагается в близости к штекеру.

Источник изображения: ASRock

БП из серии Taichi обладают сертификатами эффективности 80 PLUS Titanium и Cybenetics Titanium, а также сертификатом Cybenetics LAMBDA A+, который указывает на очень тихую работу со средним уровнем шума в диапазоне от 15 до 20 децибел (дБ). В этой серии представлены полностью модульные модели мощностью 1650 и 1300 ватт (Вт), к преимуществам которых компания относит два разъёма и кабеля 12V-2x6, японские конденсаторы, транзисторы Infineon CoolMOS и диоды SiC SBD. В числе других особенностей: отключаемый полупассивный режим работы системы охлаждения iCOOL, переключатель режима +5V BOOST — повышает напряжение 5-вольтовой линии на 200 милливольт (мВ). В системе охлаждения используется вентилятор диаметром 135 миллиметров (мм) с гидродинамическим (FDB) подшипником.

Источник изображения: ASRock

В серии Phantom Gaming представлены БП мощностью от 750 до 1600 Вт с сертификатами эффективности 80 PLUS Gold, Cybenetics Titanium или Gold, сертификатами по уровню шума Cybenetics LAMBDA A. Старшие модели мощностью 1650 и 1300 Вт тоже предлагают по два разъёма и кабеля 12V-2x6, модели мощностью 1000, 850 и 750 Вт по одному — у всех есть дополнительная защита в виде температурного датчика. Также в этой серии есть отключаемые режимы iCOOL и +5V BOOST, используются японские конденсаторы. Длина блоков питания от 150 до 180 мм в зависимости от модели.

Источник изображения: ASRock

Серия Steel Legend объединяет БП мощностью 1000, 850, 750 и 650 Вт. Две самые мощные модели доступны в чёрном и белом цветовом исполнении, 750- и 650-ваттные в чёрном. Все данные блоки питания обладают сертификатом 80 PLUS Gold, в зависимости о модели: Cybenetics Platinum или Gold, LAMBDA A+, A или A-. Используются японские конденсаторы, вентилятор диаметром 135 мм на гидродинамическом подшипнике, встроенный режим +5V BOOST, отключаемый iCOOL. Модель мощностью 650 Вт не получила поддержку 12V-2x6, а модель модностью 750 Вт получила ограниченный по мощности разъём 12V-2x6 — до 450 Вт. Длина блоков питания 150 мм.

Источник изображения: ASRock

Серия Challenger предлагает БП мощностью 850, 750 и 650 Вт с сертификатами 80 PLUS Gold, а также мощностью 750, 650 и 550 Вт с сертификатами 80 PLUS Bronze. Все эти БП не имеют модульной конструкции подключения кабелей, режимы +5V BOOST и iCOOL встроенные (не отключаются), используются конденсаторы тайваньских производителей. Кроме варианта мощностью 650 Вт, модели с сертификатами 80 PLUS Gold оснащаются кабелями 12V-2x6. Среди моделей с сертификатами 80 PLUS Bronze только 750-ваттный вариант оснащается кабелем 12V-2x6, но ограниченным по мощности — до 450 Вт. Используются вентиляторы диаметром 120 мм с подшипниками скольжения.

На момент написания в спецификациях наблюдаются некоторые неточности, информация выше приводится для общего понимания возможностей представленных новинок и их позиционирования, за актуальными характеристиками необходимо обращаться на сайт ASRock.

#asrock #блоки питания
Источник: asrock.com
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