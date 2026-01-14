Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
Стартап Overview испытал инфракрасный авиационный лазер для передачи солнечной энергии из космоса
Испытания заключались в передаче энергии с борта самолета Cessna, оборудованного специальным лазером, находящимся на высоте 5 километров над землей

Американская компания Overview недавно завершила успешные испытания авиационного инфракрасного лазера, предназначенного для передачи солнечной энергии из космоса. Согласно сообщению ресурса Interesting Engineering, тестовые полёты состоялись в ноябре 2025 года на борту турбовинтового самолёта Cessna. Самолет поднялся на высоту 5 тысяч метров и передал электрическую энергию на землю, используя специально разработанный лазер.

Основная цель этих испытаний заключалась в демонстрации технологии, которая могла бы обеспечить доставку электроэнергии из космического пространства непосредственно на поверхность Земли. Проект предполагает вывод группировки спутников на геосинхронную орбиту, расположенную на высоте примерно 35,4 тысячи километров над Землёй. Находящиеся там круглые сутки под прямыми солнечными лучами космические аппараты смогут постоянно аккумулировать солнечную энергию и передавать её на специальные приёмники с помощью инфракрасных лазерных лучей.

Ключевым преимуществом технологии, разработанной компанией Overview, является возможность направлять собранную энергию непосредственно на существующие солнечные электростанции, что позволяет избежать необходимости строительства новых крупных инфраструктурных объектов. Это значительно снижает затраты на внедрение инновационной энергетической системы.

Кроме того, поскольку передача осуществляется с помощью лазера, процесс обещает быть более безопасным, чем традиционные методы с использованием радиоволн, которые требуют значительных капитальных вложений в наземные антенны.

Несмотря на положительные результаты предварительных испытаний, существует ряд проблем, которые необходимо решить. команде стартапа. Среди них потери мощности лазерного сигнала вследствие атмосферных помех, таких как пыль, водяной пар и облака. Плотные слои атмосферы способны частично рассеивать луч, снижая эффективность приёма энергии. Поэтому следующим этапом исследований станут дополнительные тесты и усовершенствования оборудования.

Следующая крупная задача для команды Overview — создание полноценного рабочего прототипа системы передачи энергии на низкую околоземную орбиту к 2028 году. Если эксперимент пройдёт успешно, первая полноценная группа спутников сможет выйти на геостационарную орбиту уже к 2030 году.

На данный момент проект уже получил финансирование в размере 20 миллионов долларов, что позволит ему двигаться дальше в реализации амбициозных планов по созданию глобального источника экологически чистой возобновляемой энергии.

#космическая энергетика #overview #авиационный лазер
Источник: interestingengineering.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
2
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
3
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
1
Китайский беспилотный транспортный самолет большой дальности Tianma-1000 совершил первый полет
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
AMD готовит новый 16-ядерный процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружили в сети
+
Новые фотографии 3I/ATLAS показали обращенную к Солнцу организованную структуру кометы
1
Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран
1
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
1
Первый московский концерт Ларисы Долиной в 2026 году столкнулся с низким спросом на билеты
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
26
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
48
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
12
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
25
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
6
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
11:38
Нарисуют с помощью ИИ фильм, не отличимый от реального прилунения.
Американский стартап GRU Space предлагает забронировать номер в будущем отеле на Луне за $250 000
Дмитрий Малинин
11:36
Глупости! Специально загоняют геймеров в малый объём памяти так как эти видеокарты с небольшим жизненном циклом в современных играх и надо будет их менять в будущем! А то что 5070 ti сама по себе в 3 ...
Nvidia может отдать предпочтение 8-ГБ моделям видеокарт RTX 50 на фоне проблем на рынке памяти
Михаил Авраменко
11:36
Ты не забыл сегодня с утра пофапать на [нифига не] богоподобный пейсраильский "железный купол"?
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
tolya21
11:33
Ну не знаю. Миллионы малолетних дебилов писают кипятком от этой технологии. Я же знаю только одну игру, где текст лучше читается с DLSS, чем без неё. Это Death Stranding 1. P.S. В целом, мыло не нужно...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
igo232
11:29
Это еще все фигня.Ему Берниган признавался в любви.Тут ни раз выкладывали скрины их переписки.Спец сохранил.Они из этих самых.Ну как Ваз-2106.Заднеприводные
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
11:13
Это чем докажешь что это именно мой слова. а не поддельный аккаун. не докажешь же. Чмоня.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Rommel85FRO
11:11
А с чего вы взяли, что 1080p, легкодоступный еще с 2008 года это не говно мамонта? Ну и дружите с ним. Апксейл вам вообще противопоказан. Не оптимизация дорогая, а политика Эпиков, которые только на с...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Андрей Писарев
11:06
Лошары )))
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
Evgeniy
11:06
Только у тебя до -120 минусов)))).И не надо про ботов)))).Они видимо в одной палате с вами.Как там ,в Трех кукушках клизмирование твое продолжают ??
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bernigan
11:05
Так не комментируй, всё равно один бред пишешь
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter