Испытания заключались в передаче энергии с борта самолета Cessna, оборудованного специальным лазером, находящимся на высоте 5 километров над землей

Американская компания Overview недавно завершила успешные испытания авиационного инфракрасного лазера, предназначенного для передачи солнечной энергии из космоса. Согласно сообщению ресурса Interesting Engineering, тестовые полёты состоялись в ноябре 2025 года на борту турбовинтового самолёта Cessna. Самолет поднялся на высоту 5 тысяч метров и передал электрическую энергию на землю, используя специально разработанный лазер.

Основная цель этих испытаний заключалась в демонстрации технологии, которая могла бы обеспечить доставку электроэнергии из космического пространства непосредственно на поверхность Земли. Проект предполагает вывод группировки спутников на геосинхронную орбиту, расположенную на высоте примерно 35,4 тысячи километров над Землёй. Находящиеся там круглые сутки под прямыми солнечными лучами космические аппараты смогут постоянно аккумулировать солнечную энергию и передавать её на специальные приёмники с помощью инфракрасных лазерных лучей.

Ключевым преимуществом технологии, разработанной компанией Overview, является возможность направлять собранную энергию непосредственно на существующие солнечные электростанции, что позволяет избежать необходимости строительства новых крупных инфраструктурных объектов. Это значительно снижает затраты на внедрение инновационной энергетической системы.

Кроме того, поскольку передача осуществляется с помощью лазера, процесс обещает быть более безопасным, чем традиционные методы с использованием радиоволн, которые требуют значительных капитальных вложений в наземные антенны.

Несмотря на положительные результаты предварительных испытаний, существует ряд проблем, которые необходимо решить. команде стартапа. Среди них потери мощности лазерного сигнала вследствие атмосферных помех, таких как пыль, водяной пар и облака. Плотные слои атмосферы способны частично рассеивать луч, снижая эффективность приёма энергии. Поэтому следующим этапом исследований станут дополнительные тесты и усовершенствования оборудования.

Следующая крупная задача для команды Overview — создание полноценного рабочего прототипа системы передачи энергии на низкую околоземную орбиту к 2028 году. Если эксперимент пройдёт успешно, первая полноценная группа спутников сможет выйти на геостационарную орбиту уже к 2030 году.

На данный момент проект уже получил финансирование в размере 20 миллионов долларов, что позволит ему двигаться дальше в реализации амбициозных планов по созданию глобального источника экологически чистой возобновляемой энергии.