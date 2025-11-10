Поля, каналы и курганы служили преобразователями сезонных разливов в источник плодородия

Международная группа исследователей изучила уникальные Великие тектонические озёра Эксальтасьон — Рогагуадо и Хинебра, расположенные в живописных саваннах и заболоченных районах Льянос-де-Моксос на западе Боливии. Эти озёра представляют собой сложную экосистему, в которой на протяжении веков происходило взаимодействие человека и природы.

В результате совместных усилий учёных различных специальностей удалось сделать ряд открытий, связанных с древней цивилизацией. С помощью лазерного сканирования и традиционных археологических раскопок были обнаружены десятки объектов, в числе которых городища Пакио, Кокиналь, Исла-дель-Тесоро и Хасшая.

Исследования показали, что эта территория была заселена в период с VI по XIV век нашей эры. В то время местные жители строили искусственные сооружения для управления водными потоками и повышения эффективности сельского хозяйства.

Радиоуглеродное датирование показало, что примерно в VII веке здесь начали строить искусственные возвышенности и каналы, которые позволяли заниматься земледелием даже на периодически затапливаемых территориях. К XI-XII векам культура достигла своего расцвета: появились крупные поселения с богатыми слоями керамики и знаменитые «ракушечные холмы».

По мере развития технологий обработки земли возникли новые формы хозяйствования. Например, в XIII-XIV веках регион пережил всплеск активности вокруг города Хасшая. Здесь было обнаружено значительное увеличение видов культурных растений и расширение сельскохозяйственных площадей.

Под слоем грунта скрываются сложные инженерные сооружения — канавы, дамбы и террасы, которые образуют продуманную систему для регулирования уровня грунтовых вод. Эта система помогала справляться с ежегодными наводнениями и поддерживать плодородие земель.

Изучение археологических находок позволяет воссоздать повседневную жизнь древних народов. Рацион питания включал разнообразные виды рыбы (например, зубатку и павлиньего окуня), мясные продукты (кайманы, капибары, броненосцы) и плоды диких деревьев (пальмовые деревья мориче, корозо и кумаре).

Экономика основывалась на сочетании земледелия, рыбной ловли, охоты и сбора дикорастущих плодов. Это обеспечивало им стабильное существование в условиях изменчивого климата.

Сегодня на этих землях продолжают жить современные представители автохтонных народов каюбаба и мовима, которые бережно хранят древние традиции и передают ценнейшие знания новым поколениям. Они активно участвуют в совместных проектах с учёными и международными организациями, направленных на сохранение уникальных биокультурных ландшафтов региона.

Великие озёра Эксальтасьон включены в предварительный список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО, подчёркивая значимость места для понимания эволюции человеческого общества и способов сосуществования с природой.