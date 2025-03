Однако, жизнь гуля имеет свои особенности.

Компания Bethesda выпустила обновление The Ghoul Within для игры Fallout 76. Теперь игроки могут превратить своего персонажа в гуля. Чтобы стать гулем, нужно достичь 50-го уровня. После этого игрокам откроется новый квест Leap of Faith. Завершив его, можно смело трансформироваться. У гулей есть свои плюсы. Они не боятся радиации. Также им доступны 30 новых перков.

Но быть гулем не так просто. В игре появился показатель Feral Meter. Он заменяет привычные индикаторы голода и жажды. Если не следить за ним, персонаж может стать диким. Это ухудшит его характеристики. Кроме того, NPC и фракции по-разному реагируют на гулей. Некоторые просто откажутся общаться. Чтобы попасть, например, на базу Brotherhood of Steel, придется использовать маскировку.

Обновление добавляет не только возможность стать гулем. Появился новый квест Leap of Faith. Его действие проходит в локации Savage Divide. Также игроки смогут украсить свои лагеря C.A.M.P. в стиле гулей. Например, поставить радиоактивную ванну Goo-Tub. А 29 апреля стартует сезонное событие Big Bloom. Оно принесет дополнительные задания и награды.

Если игрок захочет снова стать человеком, это можно сделать бесплатно. Но только один раз. Для повторного превращения в гуля понадобится специальный токен, который нужно будет купить.

Fallout 76 вышла в 2018 году и с тех пор получила много обновлений. По данным Bethesda, в нее сыграли уже более 13 миллионов человек. Нововведение с гулем — это что-то новенькое и это обновление принесет новые тактики и новые эмоции для игроков. Многим фанатам понравилась идея стать частью мира гулей. Кто-то даже сравнивает это с превращением в супергероя с необычными способностями.