Директор NASA подтвердил проблемы со здоровьем у астронавта на МКС и решение о досрочном возвращении экипажа Crew-11

Впервые в истории Международной космической станции (МКС) американское космическое агентство NASA досрочно возвращает на Землю экипаж из четырех астронавтов из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа Crew-11. Возвращение запланировано на «ближайшие дни», сообщило NASA на пресс-конференции.

Фото: NASANASA отказалось комментировать личность члена экипажа или подробности проблем со здоровьем. Однако главный врач NASA Джеймс Полк заявил, что это не связано с работой экипажа на борту МКС и не является чрезвычайной ситуацией. Состояние члена экипажа стабильное. По словам Полка, «сохраняются риски для астронавта и вопросы относительно диагноза».

Он подчеркнул, что обеспечение здоровья и благополучия астронавта является первоочередной задачей. Медицинские проблемы, такие как зубная боль, время от времени возникают у астронавтов МКС. Многие проблемы можно решить на месте.

«У нас на борту Международной космической станции имеется широкий спектр медицинского оборудования. Но у нас нет полного спектра медицинского оборудования, которое я бы нашел, например, в отделении неотложной помощи», — пояснил Полк.

В данной конкретной ситуации лучше всего продолжить медицинское обследование на Земле. Запуск преемника Crew-11 был запланирован на середину февраля, но теперь может быть перенесен на более ранний срок, сообщило NASA. В состав Crew-12 входят астронавт NASA Джессика Мейр, ее коллега Джек Хэтэуэй, французский астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и космонавт Андрей Федяев. Астронавты со всего мира живут и проводят исследования на борту МКС уже около 25 лет.