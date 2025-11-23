В Институте Пушкина назвали самые популярные в России слова в 2025 году; на втором месте — «Макс».

В Институте Пушкина назвали самые популярные слова уходящего года. На первом месте в этом списке, по словам экспертов, оказалась «Победа». Ранее составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2025 года «vibe coding» (или по-русски «вайб-кодинг»). В публикации говорится, что вайб-кодинг делает программирование доступным для каждого.

Причины популярности слова «Победа» в России очевидны. А вот на втором месте в этом списке оказалось слово «Макс». Это, вероятно, связано с тем, что с августа в стране начали активно внедрять одноименный мессенджер — приложение MAX. Накануне в Госдуме сообщили, что после введенных ограничений на звонки в иностранных мессенджерах пользователи стали переходить на российскую разработку.

На третьем месте по популярности в России в этом году, как сообщили журналистам эксперты, стало слово «нейросеть». Это тоже неудивительно, учитывая развитие технологий искусственного интеллекта в стране. Примечательно, что в 2024 году самыми популярными словами стали «альтушка» и «скуф», которые больше относятся к жаргонизмам.