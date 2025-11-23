Предположительно, соло-майнер использовал компактный и энергоэффективный ASIC-майнер Bitaxe, а шансы сгенирировать блок с подобной вычислительной мощностью составляют примерно 1 к 1,2 млн в сутки.

Соло-майнер добыл ещё один блок биткоина в сети первой криптовалюты. Согласно данным CKPool, хешрейт оборудования, использованного для майнинга блока 924569, составлял около 1,2 TH/s — примерно столько же, сколько у ASIC-майнера Bitaxe Gamma. Это говорит о том, что блок 924569 — четвёртый блок в истории сети, добытый с помощью Bitaxe.



Итак, 21 ноября устройство для майнинга биткоинов с хешрейтом 1,2 TH/s обнаружило блок 924569. Это был 308-й блок, найденный в соло-пуле CKPool. Допустимый хешрейт составил приблизительно 221,39 T, а текущая сложность сети — около 152,27 T. Примечательно, что именно утром 21 ноября биткоин опустился ниже $85 000, потеряв 33% после достижения исторического максимума.

Устройство принадлежит небольшой системе соло-майнинга, состоящей из шести аналогичных устройств. На момент поиска блока работало пять устройств с общим хешрейтом около 6 TH/s — это лишь малая часть от общего хешрейта сети, превышающего 1 ZH/s.

Удачливый оператор небольшой домашней майнинговой установки получил награду за блок в размере около 3,146 BTC на сумму более 264 000, из которых чуть менее 0,063 BTC было уплачено CKPool в качестве комиссии.

Скорее всего майнер использовал установку Bitaxe: хешрейт 1,2 TH/s точно соответствует Bitaxe 601 Gamma. Ранее было три подобных случая, когда соло-майнеры находили блок, используя оборудование Bitaxe. Вероятность нахождения блока с хешрейтом 6 TH/s в течение года составляет 0,025%. При средней производительности одного Bitaxe Gamma 1,2 TH/s эта вероятность составляет всего 0,0051% в год.