Таким образом, Европа укрепляет возможности наблюдения за планетой.

Европейская пусковая система Ariane 6 успешно завершила очередной пуск. В рамках миссии на орбиту был выведен спутник Sentinel-1D.



Момент запуска ракеты Ariane 6. Фото: Arianespace

Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Примерно через 33 минуты после старта ракета-носитель Ariane 6 успешно вывела спутник Sentinel-1D на низкую околоземную орбиту (НОО) на высоте более 708 километров над Землей. Стоит отметить, что это уже четвёртый запуск этой ракеты и третий, завершившийся успешно.На этот раз Ariane 6 вывела на орбиту спутник Sentinel-1D. Это новейший модуль программы Copernicus, флагманской системы Европейского союза по наблюдению за Землёй, реализуемой совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА). Спутник предназначен для круглосуточного радиолокационного наблюдения за Землёй, независимо от погодных условий и условий освещения.

Радиолокационная технология спутника Sentinel-1D будет предоставлять данные, необходимые для реагирования на стихийные бедствия (например, наводнения, землетрясения), отслеживания деформаций земной поверхности и оползней, оценки влажности почвы и изменений в землепользовании, обеспечения безопасности навигации и мореплавания, мониторинга ледяного покрова и разливов нефти.

Новый спутник оснащён радаром с синтезированной апертурой (SAR-система C-диапазона), что позволяет осуществлять точный мониторинг поверхности планеты. Кроме того, он оснащен системой AIS для обнаружения и отслеживания судов в море, обеспечивая безопасность навигации и управление морским движением.

Sentinel-1D будет работать на орбите вместе с аппаратом Sentinel-1C. После завершения этапа испытаний и начала полноценной эксплуатации он примет на себя функции проверенного временем спутника Sentinel-1A, который непрерывно наблюдает за Землей уже более 11 лет, значительно превысив запланированный срок службы.

Ракета Ariane 6, разработанная ЕКА и Arianespace, призвана обеспечить Европе независимый доступ к космосу. Этот запуск стал пятой европейской орбитальной миссией в 2025 году. Помимо трёх запусков Ariane 6, дважды была запущена ракета меньшего размера Vega C, также эксплуатируемая Arianespace.