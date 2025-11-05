В ходе миссии «ЭкзоМарс» в 2028 году исследователи попытаются обнаружить следы древней жизни на Марсе.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о завершении серии испытаний спусковых аппарелей, которые будут использоваться марсоходом «Розалинд Франклин» во время миссии «ЭкзоМарс». Их разработкой занимаются инженеры компании Astronika, которые опубликовали видео о ходе испытаний.



Марсоход «ЭкзоМарс-2020». Иллюстрация: ЕКА

По данным ЕКА, трёхметровые спусковые аппарели станут ключевым элементом посадочного модуля. Они будут использоваться марсоходом «Розалинд Франклин» для выезда с платформы после посадки на Красную планету. Механизм полностью автоматизирован, а весь процесс раскрытия аппарели займёт не более пяти минут. Испытания подтвердили надёжность конструкции.Цель миссии «ЭкзоМарс» — поиск следов древней жизни на Марсе. Марсоход «Розалинд Франклин» оснащён передовым исследовательским оборудованием. Он станет первым аппаратом, который соберёт образцы с глубины до двух метров под поверхностью планеты. Можно будет анализировать материалы, не пострадавшие от радиации и экстремальных температур.

Миссия «ЭкзоМарс» также направлена на испытание новых технологий, необходимых для будущих исследований планет. К ним относятся безопасная посадка, автономное передвижение по поверхности, а также автоматизированное бурение, отбор проб и анализ образцов в марсианских условиях.

Для польских инженеров Astronika проект рампы (аппарели для марсианского ровера) — один из важнейших в истории компании. От работы этого механизма зависит успех всей миссии. Это критически важная подсистема всего посадочного модуля».

Стоит отметить, что эта ответственная задача была поручена инженерам Astronika после прекращения участия «Роскосмоса» в проекте «ЭкзоМарс». Astronika также разрабатывает стрелу для антенны связи, которая обеспечит связь между марсоходом и командой миссии на Земле. Компания специализируется на сверхлёгких и сверхпрочных механизмах, которые уже использовались в других космических миссиях, включая зонд JUICE, исследующий спутники Юпитера. Первые испытания прошли успешно и запуск миссии «ЭкзоМарс» запланирован на 2028 год.