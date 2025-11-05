Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Завершились испытания механизмов марсохода «Розалинд Франклин» для марсианской миссии
В ходе миссии «ЭкзоМарс» в 2028 году исследователи попытаются обнаружить следы древней жизни на Марсе.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о завершении серии испытаний спусковых аппарелей, которые будут использоваться марсоходом «Розалинд Франклин» во время миссии «ЭкзоМарс». Их разработкой занимаются инженеры компании Astronika, которые опубликовали видео о ходе испытаний.

Марсоход «ЭкзоМарс-2020». Иллюстрация: ЕКА
По данным ЕКА, трёхметровые спусковые аппарели станут ключевым элементом посадочного модуля. Они будут использоваться марсоходом «Розалинд Франклин» для выезда с платформы после посадки на Красную планету. Механизм полностью автоматизирован, а весь процесс раскрытия аппарели займёт не более пяти минут. Испытания подтвердили надёжность конструкции.
Цель миссии «ЭкзоМарс» — поиск следов древней жизни на Марсе. Марсоход «Розалинд Франклин» оснащён передовым исследовательским оборудованием. Он станет первым аппаратом, который соберёт образцы с глубины до двух метров под поверхностью планеты. Можно будет анализировать материалы, не пострадавшие от радиации и экстремальных температур.

Миссия «ЭкзоМарс» также направлена на испытание новых технологий, необходимых для будущих исследований планет. К ним относятся безопасная посадка, автономное передвижение по поверхности, а также автоматизированное бурение, отбор проб и анализ образцов в марсианских условиях.

Для польских инженеров Astronika проект рампы (аппарели для марсианского ровера) — один из важнейших в истории компании. От работы этого механизма зависит успех всей миссии. Это критически важная подсистема всего посадочного модуля».

Стоит отметить, что эта ответственная задача была поручена инженерам Astronika после прекращения участия «Роскосмоса» в проекте «ЭкзоМарс». Astronika также разрабатывает стрелу для антенны связи, которая обеспечит связь между марсоходом и командой миссии на Земле. Компания специализируется на сверхлёгких и сверхпрочных механизмах, которые уже использовались в других космических миссиях, включая зонд JUICE, исследующий спутники Юпитера. Первые испытания прошли успешно и запуск миссии «ЭкзоМарс» запланирован на 2028 год.

#технологии #марс #марсоход #ровер #экзомарс
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Банк России объяснил процесс перевода средств в цифровые рубли
5
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
9
Индия успешно запустила в космос самый тяжёлый телекоммуникационный спутник весом 4,4 тонны
1
Toyota опубликовала тизер нового поколения пикапа Hilux перед мировой премьерой
+
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
7
i2HARD сравнили GeForce RTX 5050 с бюджетными моделями предыдущих поколений
+
Исследование hh.ru показало самые востребованные профессии в РФ
+
NHIndustries выплатит компенсацию Норвегии в размере €375 млн за поставку проблемных вертолётов NH90
+
Ученые зафиксировали процесс разрушения тектонической плиты в Тихом океане
5
Nvidia выпустила новую версию графического драйвера GeForce Game Ready 581.80 WHQL
1
В обновленном трейлере «Хищника» показали двух новых существ планеты Генна
+
MacBook Pro на процессоре M4 Max в игре Alan Wake 2 выдаёт 60 кадров/с на высоких настройках графики
+
Эксперты отметили преимущества новой российской РСЗО «Сарма» перед американской HIMARS
+
«Москвич 6» больше не будет оснащаться вариатором
+
США стараются ускорить процесс поставок истребителей F-16 армии Тайваня
+
Mazda утратила право выкупа своего завода в России
1
Adata представила внешний аккумулятор SR800 с SSD-накопителем ёмкостью 2 ТБ
+
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
2
Китай ограничивает импорт нефти из России из-за санкций США
4
Ученые подтвердили, что темная материя подчиняется гравитации
+

Популярные статьи

Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)
25
Почему репозитории — тупик для операционных систем
78
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
22
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
15
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
1
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
11
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
+
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2

Сейчас обсуждают

Вадим Берёзкин
14:14
Дятел тот, кто вешает уничижительные ярлыки на людей, за выбор производителя процессора. Это на сколько надо быть недалёким?
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
Remarc
14:14
expo он отключил,а авторазгон проца нет,итог очевиден
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Welsper
14:12
Ну SR-2 ( аббревиатура от Super Record ) это-же не про рабочие станции, а HEDT для совсем отмороженных. У нее даже в гарантийных условиях разрешался разгон и замена охлаждения материнки на водяное.
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
linux4ever
14:03
Это реализация fsr4 через float16, качество графики как у 9xxx, но производительность вроде ниже чем у int8 библиотеки.
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Олег бицепс
13:46
с афтором всё ясно крч
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
Error 404
13:43
Хороший корпус Фофаном не назовут.
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
PanzerK
13:43
Ну рабочим станциям разгон противопоказан по определению. Кстати такая сборка на Intel у меня до сих пор трудится сервером 1С, в какой-то сети местных магазинов. Аптаймы по полгода для неё не срок.
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Overseer man
13:38
Бедные дети. С детского возраста облучаются ЭМИ.
В России введут специальные сим-карты для детей
Дмитрий Патрушев
13:35
Не защищённый и взламывается на ура. То что единственный протокол, то ты врёшь. Хватает протоколов, которые под http шифруются
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
linux4ever
13:35
Обычно да. Если Plasma стоит то это обновления discover.
Почему репозитории — тупик для операционных систем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter