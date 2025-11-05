Токен является продуктом одноимённой децентрализованной биржи (DEX), запущенной в сентябре, и, судя по всему, у него есть шанс значительно вырасти в цене.

Основатель Binance Чанпэн Чжао инвестирует в токен Aster — предприниматель недавно объявил об этом на платформе X. Он дал понять, что рассматривает инвестиции как долгосрочные вложения.







«Я только что купил немного Aster на Binance — на свои собственные деньги. Я не трейдер. Я покупаю и держу монеты», — написал Чжао.

Его сообщение быстро привлекло внимание криптосообщества. Чжао обычно не раскрывает, в какую именно криптовалюту он инвестирует. Это заявление предпринимателя быстро дало эффект. 2 ноября курс Aster резко вырос. Изначально торгуясь по $0,91, криптовалюта достигла нового максимума около $1,25 всего через два часа. С тех пор произошла коррекция. Утром 5 ноября курс Aster составляет $0,99.

Выдвигаются разные версии, что побудило Чжао инвестировать именно в Aster. Это токен децентрализованной биржи (DEX), построенной по принципу традиционной торговой платформы. Пользователи могут торговать различными криптовалютами по спотовой цене или бессрочными фьючерсными контрактами.

Децентрализованные криптобиржи, такие как Aster, в настоящее время очень популярны. Hyperliquid – крупнейший прямой конкурент Aster – запустил эту тенденцию ещё в 2023 году. По сравнению с централизованными криптовалютными биржами, этот новый класс DEX более удобен в использовании и надёжен.

Между двумя проектами существует ключевое различие: Hyperliquid использует собственный блокчейн с тем же названием, а Aster опирается на интеграцию нескольких блокчейнов, включая сеть BNB.

Среди операторов и разработчиков Aster есть несколько бывших сотрудников Binance, что указывает на их прямые связи с командой криптовалютной биржи. Благодаря этим связям Aster получила ранние инвестиции от YZi Labs, инвестиционной компании, принадлежащей Чжао.

Aster — очень молодой проект с большим потенциалом роста. Сам токен был запущен только в сентябре 2025 года. Соответственно, инвестиции YZi Labs и Чжао обещают более высокую прибыль. Для Чжао Aster особенно привлекателен, поскольку компания может получать прибыль не только от развития DEX, но и от развития экосистемы BNB. Биржа Aster распределит прибыль, полученную от торговых комиссий, между держателями своих токенов.