Среди них складной iPhone, MacBook с сенсорным экраном и камеры видеонаблюдения – у Apple большие планы на следующий год.

Журналист Bloomberg Марк Гурман в последнем выпуске новостной рассылки «Power On» рассказал, что Apple представит в следующем году. Весной появится относительно недорогой iPhone 17e. iPad (12-го поколения) получит чип A18. Также будет представлен тонкий iPad Air с чипом M4. В линейке Mac ожидается выпуск MacBook Air с чипом M5, а также MacBook Pro с более мощными чипами M5 Pro и M5 Max. Также будут представлены новые мониторы.

Источник: REUTERS

Ожидается долгожданная улучшенная версия Siri: обновлённый голосовой помощник появится в марте или апреле. Этот продукт должен помочь Apple сократить отставание от других производителей в области искусственного интеллекта благодаря интегрированным функциям ИИ. Ожидается также презентация дисплея для умного дома, который можно разместить в комнате, как умную колонку, или повесить на стену.

Осенью состоятся традиционные обновления для Apple Watch и новых iPhone. Помимо iPhone 18, ожидается также выпуск первого складного iPhone. По словам Гурмана, в 2026 году Apple представит устройства для умного дома, такие как камера видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Mac Mini, как ожидается, получит чип M5. Также планируется выпуск новой Mac Studio. iPad Mini будет оснащён OLED-дисплеем в 2026 году.

К концу года Apple выпустит ещё один новый MacBook Pro. Эта модель оснащена не только новыми процессорами M6 Pro и M6 Max, но и более тонким корпусом, OLED-дисплеем и, возможно, сенсорным экраном. Apple также может выпустить свои умные очки в качестве предварительной версии для избранных клиентов и компаний, но пока не для широкой публики.

Как обычно, к подобным прогнозам следует относиться с долей скепсиса, за исключением относительно определённых прогнозов, таких как выпуск Apple новых iPhone осенью.