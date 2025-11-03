Мессенджр был заблокирован с 2018 года, но теперь предположительно компания Павла Дурова выполнила требования властей исламской республики

В апреле 2018 года власти Ирака заблокировали Telegram, обосновав это соображениями нацбезопасности и сохранением целостности личных данных пользователей. Теперь компания, по всей видимости, выразила готовность выполнить требования иранских органов безопасности. Поэтому власти страны приняли решение о разблокировки мессенджера, пишет «Газета.ру» со ссылкой на интервью депутата иранского парламента Мустафы Пурдехгана.

Сообщается, что он и его коллеги получили от властей Ирана неофициальные обещания в ближайшее время снять блокировки с Telegram. Мустафа Пурдехган назвал это «хорошими новостями». По всей видимости, компания Павла Дурова согласилась ограничить на платформе контент угрожающий национальной безопасности исламской республики.

Также Иран требовал удалять материалы, на которые поступают жалобы от граждан. Вероятно, Telegram выполнит ещё два условия: обязуется не передавать данные об иранских пользователях иностранным спецслужбам и сотрудничать с судебными органами исламской республики.

Примечательно, что в 2023 году аналогичный запрет Telegram в соседнем Ираке был снят всего через неделю. Тогда компания, создавшая приложение, продемонстрировала готовность следовать требованиям иракских органов безопасности.