The Legend of Zelda: Ocarina of Time считается одной из лучших видеоигр в истории. В видеоролике на YouTube разработчик-любитель демонстрирует свой ремейк игры, разработанный на движке Unreal Engine 5.5.

В 1998 году Nintendo выпустила The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Игра быстро стала культовой и до сих пор имеет большую армию поклонников. Даже оригинальная версия сегодня выглядит вполне сносно, несмотря на свой возраст. Теперь можно увидеть, насколько великолепно выглядит игра на современном движке Unreal Engine.

Линк, главный герой серии игр Zelda, уже несколько десятилетий радует поклонников, как молодых, так и старых. Разработчик воссоздал классику 1998 года на движке Unreal Engine

Разработчик CryZENx утверждает, что является гейм-дизайнером и имеет канал на YouTube, на котором регулярно демонстрирует свои проекты. В начале января он показал текущую версию своего ремейка Zelda, в котором игроки берут на себя роль молодого Линка и должны спасти Хайрул (вымышленный мир, в котором разворачивается действие большинства игр серии).





Восемь лет назад CryZENx начал переделывать игру на движке Epic. Что особенно интересно, так это то, что разработчик меняет только графику. Игровая механика и меню остались прежними. Другие фанаты игры похвалили новый проект: «Хотелось бы, чтобы разработчики понимали, что мы хотим этого для всех классических игр, которые мы любим. Никаких переосмыслений, никаких изменений в игровом процессе, только современная графика». Помимо значительно более четкой и детализированной графики, ремейк на новом движке особенно отличается световыми эффектами. Благодаря технологии Lumen свет и тень придают игре современный и реалистичный графический дизайн, не нарушая при этом идентичности классической игры. По словам разработчика, игра уже поддерживает масштабирование ИИ. DLSS, FSR и трассировка лучей появятся позже. Как правило, японские разработчики игр быстро принимают меры против копирования и нарушения авторских прав. Nintendo не делает исключений для небольших некоммерческих фанатских проектов, подобных этому. В 2024 году возник конфликт, связанный с игрой Palworld Это дело в конце года дошло до суда. Однако игра не является фанатским ремейком, а была профессионально выпущена для продажи и похожа на другую игру Nintendo (Pokémon). Однако о претензиях к этому фанатскому проекту разработчика CryZENx ничего не известно. Хотя CryZENx работает над этим проектом уже много лет, он, похоже, до сих пор не получил ни одного письма от юристов Nintendo.