Apple, похоже, работает над выпуском популярного приложения iOS для смартфонов Android. Это может позволить компании открыть огромный новый рынок.

Вскоре Apple может сделать популярное приложение iOS доступным для смартфонов Android. 25 мая компания разместила объявление о вакансии. Они ищут инженера-программиста Android в команду приложений Apple TV.

Apple расширяет свою деятельность на устройствах Android

Согласно объявлению, целью проекта является «разработка приложения, с помощью которого миллионы людей смогут смотреть и узнавать о телевидении и спорте». Хотя в объявлении о вакансии прямо не упоминается, какое это приложение, разумно предположить, что это приложение Apple TV Plus для устройств Android.

Apple, вероятно, хочет сделать свой собственный потоковый сервис доступным для большего числа людей, став более крупным конкурентом Netflix, Disney Plus и пр. Apple TV Plus был запущен в 2019 году, но до сих пор недоступен для смартфонов Android. Согласно исследованию Bank my Cell, во всем мире насчитывается около 3,9 миллиарда устройств Android, а к 2025 году их будет 4,2 миллиарда.

Это значительный рынок, от которого Apple может извлечь выгоду. Apple TV Plus уже доступен на PlayStation, Xbox, Roku, Amazon Fire Stick и многих смарт-телевизорах. Поэтому распространение на Android-смартфоны не станет большим сюрпризом.

В последнее время Apple, похоже, все больше открывает возможности для Android. Недавно компания объявила, что будет проще перейти с iPhone на смартфон Android. Однако это часть реализации Закона о цифровых рынках, а не добровольный жест. Соответствующее решение планируется появиться осенью 2025 года.