Blue Origin, как планируется, попробует во второй раз запустить корабль New Shepard на орбиту уже 18 декабря. Предыдущий старт закончился провалом.

Миссия New Shepard длилась минуту и четыре секунды, прежде чем ракета потерпела крушение во время своего беспилотного исследовательского полета 12 сентября прошлого года. Капсула космического корабля была высвобождена системой спасения от остальной части ракеты и совершила управляемую аварийную посадку.

Как такое могло произойти? Blue Origin опубликовала официальный отчет через полгода после инцидента.

После подробного расследования в сотрудничестве с Федеральным авиационным управлением и Национальным советом по безопасности на транспорте Blue Origin опубликовала информацию о том, как мог произойти инцидент. Сопло двигателя могло получить конструктивные повреждения из-за износа материала.

Причиной износа материала были более высокие температуры на сопле, чем ожидалось на основании предыдущих анализов. Возникшее тепло должно было привести в действие систему эвакуации.

Ни люди, ни здания, ни другие объекты при аварийной посадке капсулы не пострадали. Blue Origin также настаивает на том, что теоретически астронавты вернулись бы на Землю невредимыми. Дело в том, что полезный груз, состоящий из исследовательского материала и десятков тысяч открыток, вернулся на Землю целым.

Шесть из 23 миссий New Shepard на сегодняшний день были пилотируемыми, что заложило основу для космического туризма. После неудачной миссии NS-23 в сентябре ракеты New Shepard оставались на Земле.

Однако Blue Origin уже заявила, что устранила проблемы. В числе прочего была переделана конструкция камеры сгорания и скорректировались рабочие параметры. Миссия NS-23 состоится 18 декабря.

Стоит отметить, что миссии New Shepard с самого начала преследовал злой рок. В прошлом году стало известно, что на борту корабля New Shepardт в одной из миссий космическим туристом был Глен де Фрис. Впоследствии он погиб в авиакатастрофе. По данным полиции, 49-летний мужчина находился на борту одномоторного самолета Cessna 172, который разбился в американском штате Нью-Джерси, чуть менее чем в 100 км к западу от Нью-Йорка. Помимо де Фриса, погиб еще один человек, который, по данным СМИ, был владельцем и руководителем летной школы. Авиационная администрация США и Национальное управление по безопасности на транспорте расследуют крушение. Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса была шокирована смертью космического туриста.

Джефф Безос, кстати, пережил крушение вертолета в Техасе в 2003 году. Вертолет врезался в дерево на холмистой местности и разбился. Позже Безос сказал, что во время аварии он подумал, «какой глупый способ умереть». Безос отделался легкими травмами.