Илон Маск заявил, что планирует увеличить производство мозговых чипов Neuralink в 2026 году и автоматизировать процедуру их имплантации людям.

Основатель компании Neuralink Илон Маск (Elon Musk) подтвердил переход к этапу крупносерийного производства нейроинтерфейсов в течение 2026 года. Согласно заявлениям предпринимателя, компания планирует значительно масштабировать выпуск устройств для удовлетворения спроса в рамках расширяющихся клинических испытаний и последующего коммерческого использования. Ключевым фактором для перехода к массовому производству стало успешное тестирование текущих прототипов и оптимизация процесса их установки.

Основной целью на 2026 год является не только выпуск самих чипов, но и внедрение полностью автоматизированной процедуры вживления. Для этого Neuralink модернизирует хирургическую систему, которая должна выполнять операцию с минимальным участием человека, снижая риск ошибок и сокращая время реабилитации. Маск подчеркнул, что автоматизация производства и хирургии позволит сделать технологию доступной для более широкого круга пациентов, страдающих от паралича и других неврологических нарушений.

Несмотря на амбициозные производственные планы, реализация массового внедрения остается зависимой от регуляторных разрешений в США и других регионах. На данный момент Neuralink продолжает работу с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для подтверждения безопасности долгосрочного использования имплантов. Компания прогнозирует, что расширение производства позволит в перспективе перейти от управления внешними гаджетами к восстановлению двигательных и сенсорных функций человеческого тела.