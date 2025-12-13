Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Casio выводит на британский рынок две новые модели G-Shock-часов в стиле оригами
Это две модели, DW-5600RGM-1 и DW-6900RGM-5, выпущенные в Японии в ноябре 2025 года.

Casio представляет европейскому рынку новые G-Shock, дизайн которых — дань уважения японскому искусству оригами. Модели DW-5600RGM-1 и DW-6900RGM-5 уже можно найти в британском интернет-магазине бренда по цене 129 фунтов с маркировкой «скоро в наличии».

Автор изображения: Casio

Часы, дебютировавшие в Японии в ноябре 2025-го, в ближайшее время станут доступны и континентальным европейцам (в Германии — за 149 евро). Их главная особенность — тщательная стилизация под сложенную бумагу: поверхность корпуса напоминает васи, а нанесённый пунктир создаёт иллюзию линий сгиба. Мотив бумажной гирлянды выгравирован на задней крышке и проецируется при включении подсветки.

Автор изображения: Casio

Цветовые решения контрастны: модель DW-6900RGM-5 выполнена в светлой гамме с тёмными вставками, а DW-5600RGM-1 — наоборот. Несмотря на художественный вид, часы обладают всей «прочностью G-Shock»: водонепроницаемостью 200 метров, ударозащитой и стандартным набором из секундомера, таймера и будильника. Отличаются они формой корпуса — прямоугольной у «5600» и круглой с тройным дисплеем у «6900». Официальная дата старта продаж в UK пока не назначена.

#часы #casio #гаджет #g-shock #dw-5600rgm-1 #dw-6900rgm-5
Источник: notebookcheck.se
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
+
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
1
В Ставрополе появятся аквапарк, отель и спорткомплекс за 5,6 млрд рублей
+
В Узбекистане запретили покупать алкоголь с сигаретами и квартиры за наличные
2
Автономный подводный робот «Argo» 8 месяцев собирал данные из-под ледяных шельфов Антарктиды
1
Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
+
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
+
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
В Литве построят завод по производству танков Leopard 2A8
4
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
1
Science Advances: заселение древнего континента Сахул произошло около 60 000 лет назад
+
AMD выпускает видеокарты Radeon AI PRO R9700S и R9600D с 32 ГБ видеопамяти
+
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
B-52 ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для летных испытаний после установки новой РЛС
1
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
1
Немецкие учёные обнаружили вызывающий психические расстройства ген и потенциальный метод лечения
2
Планетолог из НАСА Марк Мэтни предложил новое научное объяснение Вифлеемской звезды
2

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
17
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
197
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
2
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
+
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
+
Выбираем лучший видеорегистратор с двумя камерами
+

Сейчас обсуждают

Терминатор
12:49
так оставь телефончик сыкло.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
12:49
Личная минетчица бернингана, а может ты свой телефончик оставишь?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Baron von Tripperbach
12:49
Ну PTM7950 ещё долго не научатся как следует подделывать, у неё основа выглядит "породисто", блестит при затвердевании. А вот, если говорить о пастах с фазовым переходом, FrostMining показала результа...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Терминатор
12:48
не кто не подтверждает. а то что ты бот это и так понятно.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
12:47
ты тупоголовый eблaн - и это подтвердит весь сайт
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Baron von Tripperbach
12:46
Была бы возможность делать ссылки внутри самой заметки. Дичь полная без этого, самые умные просто в конец перемотали к диаграмме. А просмотров и так хватает, это с одной стороны не сводки СВО, а с дру...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Терминатор
12:46
Фанатизм к добру не приведет и близко не принимай. это уже на маты перешёл.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
12:44
ты eблaн - и это факт
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
12:43
Выше цены привел или слепой как крот нубасик
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
12:42
Eбaнькo, прими таблетки, ты выдаёшь бессвязный набор слов
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter