Это две модели, DW-5600RGM-1 и DW-6900RGM-5, выпущенные в Японии в ноябре 2025 года.

Casio представляет европейскому рынку новые G-Shock, дизайн которых — дань уважения японскому искусству оригами. Модели DW-5600RGM-1 и DW-6900RGM-5 уже можно найти в британском интернет-магазине бренда по цене 129 фунтов с маркировкой «скоро в наличии».

Автор изображения: Casio

Часы, дебютировавшие в Японии в ноябре 2025-го, в ближайшее время станут доступны и континентальным европейцам (в Германии — за 149 евро). Их главная особенность — тщательная стилизация под сложенную бумагу: поверхность корпуса напоминает васи, а нанесённый пунктир создаёт иллюзию линий сгиба. Мотив бумажной гирлянды выгравирован на задней крышке и проецируется при включении подсветки.

Автор изображения: Casio

Цветовые решения контрастны: модель DW-6900RGM-5 выполнена в светлой гамме с тёмными вставками, а DW-5600RGM-1 — наоборот. Несмотря на художественный вид, часы обладают всей «прочностью G-Shock»: водонепроницаемостью 200 метров, ударозащитой и стандартным набором из секундомера, таймера и будильника. Отличаются они формой корпуса — прямоугольной у «5600» и круглой с тройным дисплеем у «6900». Официальная дата старта продаж в UK пока не назначена.