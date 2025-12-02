Window Seagull 25 использует искусственный интеллект для планирования маршрута

Индийская компания Milagrow представила робота-мойщика окон Window Seagull 25. Устройство предназначено для автоматической очистки остекления, включая безрамные конструкции, а также других гладких поверхностей, таких как плитка, мрамор и линолеум.

Робот использует систему искусственного интеллекта для планирования маршрута и может двигаться по траекториям N, Z и N+Z, охватывая углы и края. Процесс очистки включает трёхэтапную систему: разбрызгивание воды через двойные сопла, протирку и финишную сушку для устранения разводов. Для этого используется четырёхсторонняя насадка из микрофибры.

Безопасность обеспечивается датчиками, распознающими оконные рамы и края безрамного стекла, и вакуумным модулем с силой всасывания 3000 Па, который удерживает устройство на вертикальной поверхности с нагрузкой до 7 кг. Для работы на высоте в комплекте предусмотрен страховочный трос.

Управление осуществляется через приложение SmartLife или с помощью пульта ДУ. После завершения работы робот автоматически возвращается в точку старта.

Устройство работает от сети с возможностью автономной работы до 20 минут при отключении электроэнергии. Рекомендованная розничная цена составляет 39 990 индийских рупий. На сам робот предоставляется гарантия 1 год, на аккумулятор — 6 месяцев.