Обновленная консоль стала на 300 грамм легче и потребляет меньше энергии

Sony начала поставки своих последних версий PlayStation 5 в Европу. Напомню, что прошедшим летом компания представила третью версию своей последней консоли, которые получили номера моделей CFI-1202A и CFI-1202B для дисковой и бездисковой версий соответственно. Хотя Sony объявила об этом в сентябре, только сейчас консоли достигли еврозоны.



Как отмечает ресурс WinFuture, Sony поставляет CFI-1202A и CFI-1202B в Европу только в комплекте God of War: Ragnarök. Как уже сообщалось в прошлом месяце, новая версия CFI-1202 имеет обновленный APU. В частности, Sony перешла на архитектуру AMD Oberon Plus, которая пришла на смену архитектуре Oberon. Напомню, что в то время как Oberon использует 7 нм техпроцесс, AMD при изготовлении Oberon Plus перешла на более тонкие 6 нм технологические нормы производства.

С одной стороны, переход с Oberon на Oberon Plus не должен привести к увеличению производительности. С другой стороны, благодаря усовершенствованию кристалла модели CFI-1202 потребляют на 20-30 Вт меньше, чем их предшественники. Снижение энергопотребления будет ежегодно сокращать затраты на электроэнергию, хотя суммарное значение экономии будет мало заметно. Кроме того, модели CFI-1202 будут на 300 г легче своих предшественников из-за меньшего радиатора системы охлаждения и на 600 г легче по сравнению с оригинальной PS5. Таким образом, консоли версии CFI-1202A и CFI-1202B должны обеспечивать экономию средств для потребителей, позволяя Sony одновременно снижать производственные затраты.