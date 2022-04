Такую информацию опубликовал портал Windows Central

Ресурс Windows Central поделилась предполагаемой информацией о Surface Laptop Go второго поколения, который предположительно называется Surface Laptop Go 2. Оригинальный Surface Laptop Go появился в октябре 2020 года с процессором Intel Core i5-1035G1 и 12,4-дюймовым дисплеем PixelSense с разрешением 1534 x 1024 пикселей и полноразмерной клавиатурой без подсветки.

Сообщается, что Microsoft выпустит Surface Laptop Go 2 с процессором Core i5 11-го поколения, а не с новым семейством 12-го поколения. Вероятно, что Surface Laptop Go 2 будет поставляться с Core i5-1130G7 или Core i5-1135G7. Согласно имеющимся данным Core i5-1130G7 обеспечивает лишь незначительное улучшение производительности по сравнению с Core i5-1035G1 в то время, как Core i5-1135G7 должен обеспечить более чем 20-процентный прирост по сравнению с Core i5-1035G1.

Отдельно Windows Central заявляет, что Surface Laptop Go 2 будет доступен с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, как и его предшественник. Веб-сайт не уверен, будет ли модель второго поколения оснащена клавиатурой с подсветкой. Судя по всему, новый Surface Laptop Go 2 получит новую цветовую гамму «Sage» вместе с существующими Ice Blue, Platinum и Sandstone у Surface Laptop Go.

Windows Central добавляет, что Microsoft планирует выпустить Surface Laptop Go 2 уже в ближайшее время. Однако поставки устройства начнутся только в июне, что предполагает анонс во второй половине мая. Предполагается также, что Surface Laptop Go 2 будет иметь такую же стоимость, как и предшественник. Базовая версия оценивается в 549 долларов, версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти получит ценник в 699 долларов, а версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти достигнет цены в 899 долларов.