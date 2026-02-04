Партнеры AMD, по сообщениям, планируют повысить цены на видеокарты Radeon на 5–10%, отдавая в производстве приоритет моделям с 8 ГБ памяти

Согласно сообщению, себестоимость многих моделей в январе уже выросла примерно на 5-10%. Тот же источник утверждает, что еще одно повышение может произойти в феврале или марте. Размер следующего повышения не указан. Предыдущее повышение цен привело к увеличению стоимости некоторых видеокарт примерно на 40 долларов в зависимости от объема памяти.

Источник: Videocardz

В сообщении на форуме Board Channels описывается стратегия, направленная на более точное соответствие цен конкурирующим моделям NVIDIA. Если это произойдет, оставшийся ценовой разрыв между моделями Radeon и GeForce может сократиться. Пока никаких публичных комментариев от AMD или партнеров не приводится. В том же сообщении на форуме говорится, что январское повышение цен подтолкнуло дистрибьюторов к накоплению запасов видеокарт, а увеличение запасов на складах может привести к ограниченной доступности.

Источник: Board Channels

В другом сообщении утверждается, что AMD скорректирует планы поставок для рынка материкового Китая. Утверждается, что основное внимание будет уделено видеокартам с 8 ГБ памяти, и производство будет сосредоточено на таких моделях, как Radeon RX 9060 XT 8GB и Radeon RX 7650 GRE.

Что касается 16-гигабайтных видеокарт, в сообщении говорится, что основное внимание по-прежнему уделяется Radeon RX 9060 XT 16GB и Radeon RX 9070 XT, в то время как производство Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 GRE будет снижено. Это информация от партнеров и в основном отражает ситуацию на китайском рынке. Может потребоваться некоторое время, чтобы эти изменения повлияли на мировой рынок.