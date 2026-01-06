Несмотря на отсутствие анонса новых видеокарт NVIDIA обещает для геймеров несколько обновленных функций

В официальном аккаунте Nvidia GeForce было опубликовано сообщение о том, что обновление GeForce On community будет транслироваться на Twitch-канале Nvidia сегодня вечером 5 января. Слухи о том, что Nvidia собирается представить серию RTX 5000 Super, ходят уже давно. Считалось, что эти карты решат одну из самых серьезных проблем Blackwell для потребителей - не слишком привлекательный объем видеопамяти. В апрельском сообщении утверждалось, что графические процессоры Super могут увеличить объем видеопамяти на 50% по сравнению с их обычными версиями.

Но это было до того, как в индустрии наступил кризис с доступностью чипов памяти. После предыдущих сообщений о том, что Nvidia откладывает выпуск RTX 5000 Super, в ноябре появились слухи, что карты вообще были отменены. Причина, конечно же, в нехватке памяти, а именно GDDR7, вызванной спросом на центры обработки данных с искусственным интеллектом.

В сообщении подчеркивается, что будет много анонсов, связанных с GeForce, включая новейшие функции, игры, приложения и партнерские продукты для геймеров и создателей. Почти очевидно, что одной из обсуждаемых функций станет DLSS 4.5. Предполагается, что обновление технологии масштабирования Nvidia представит новую, более совершенную модель трансформации, работающую на большем наборе данных, которая должна обеспечить лучшую стабильность, меньшее количество багов и более чистое сглаживание в движении по сравнению с DLSS 4.

В DLSS 4.5 также будет реализована функция динамической генерации нескольких кадров. Сообщается, что это позволит изменять количество кадров, генерируемых на один визуализируемый кадр, вместо использования фиксированного числа. DLSS 4.5 будет доступен на графических ускорителях от RTX 2000 до RTX 5000, а динамическая 6-кратная генерация кадров будет запущена весной 2026 года в качестве эксклюзивной RTX 5000. Также ходят слухи, что Nvidia может возобновить производство самого популярного графического ускорителя в опросе Steam - RTX 3060, в связи с нехваткой памяти.