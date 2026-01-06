Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарты RTX 5000 Super не будут анонсированы на CES 2026
Несмотря на отсутствие анонса новых видеокарт NVIDIA обещает для геймеров несколько обновленных функций

В официальном аккаунте Nvidia GeForce было опубликовано сообщение о том, что обновление GeForce On community будет транслироваться на Twitch-канале Nvidia сегодня вечером 5 января. Слухи о том, что Nvidia собирается представить серию RTX 5000 Super, ходят уже давно. Считалось, что эти карты решат одну из самых серьезных проблем Blackwell для потребителей - не слишком привлекательный объем видеопамяти. В апрельском сообщении утверждалось, что графические процессоры Super могут увеличить объем видеопамяти на 50% по сравнению с их обычными версиями.

Но это было до того, как в индустрии наступил кризис с доступностью чипов памяти. После предыдущих сообщений о том, что Nvidia откладывает выпуск RTX 5000 Super, в ноябре появились слухи, что карты вообще были отменены. Причина, конечно же, в нехватке памяти, а именно GDDR7, вызванной спросом на центры обработки данных с искусственным интеллектом.

В сообщении подчеркивается, что будет много анонсов, связанных с GeForce, включая новейшие функции, игры, приложения и партнерские продукты для геймеров и создателей. Почти очевидно, что одной из обсуждаемых функций станет DLSS 4.5. Предполагается, что обновление технологии масштабирования Nvidia представит новую, более совершенную модель трансформации, работающую на большем наборе данных, которая должна обеспечить лучшую стабильность, меньшее количество багов и более чистое сглаживание в движении по сравнению с DLSS 4.

В DLSS 4.5 также будет реализована функция динамической генерации нескольких кадров. Сообщается, что это позволит изменять количество кадров, генерируемых на один визуализируемый кадр, вместо использования фиксированного числа. DLSS 4.5 будет доступен на графических ускорителях от RTX 2000 до RTX 5000, а динамическая 6-кратная генерация кадров будет запущена весной 2026 года в качестве эксклюзивной RTX 5000. Также ходят слухи, что Nvidia может возобновить производство самого популярного графического ускорителя в опросе Steam - RTX 3060, в связи с нехваткой памяти.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5000 #rtx 3060 #rtx 50 super #dlss 4.5
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
В Европе для уничтожения БПЛА создают новую пусковую установку для самой маленькой в мире ракеты
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
8
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17

Сейчас обсуждают

Bernigan
08:36
Да нет никакого падения, так и про ДЛСС 4 писали, в итоге относительно DLSS 2 был - 1 фпс, и тут также, нормально всё, во, гамаю на ультра с RT в The Ascent
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Midnight Sun
06:38
Можно, а зачем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Garthar
05:36
Как понять что статью писал дебил? - А он рекомендует WD PURPLE на десктоп. Данные диски оптимизированы для записи, причем постоянной и непрерывной. На десктопных компах с частым разностным чтением и ...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Johan_WTF
05:24
Если брать во внимание что это нвидия, то вполне нормальная, даже обыденная Куртанг ещё и не такое может.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Яков Рудев
05:02
У них есть хоть один произведенный графический адаптер или опять "по расчетам будет"? Настораживает так же то что в одном тесте они с В200 соревнуются (проф карта для ии) а в других с 5090. Попахивает...
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Doomcreeper
04:32
Чо за дурацкий стандарт? Почему его не отменят? Столько проблем сним, а его пилят и пилят.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
32Влад32
04:02
А не проще сделать более качественный усиленный разъем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
ark-bak
03:04
Главное чтобы эти страны остались существовать в течение этих 10 лет.
The Telegraph: США и Украина могут подписать экономическое соглашение общей стоимостью $800 млрд
ark-bak
03:03
И вправду антикризисное решение - хавать кал.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter