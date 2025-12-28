Новый ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 с частотой обновления 240 Гц и QD-OLED панелью

Компания Asus анонсировала обновленную версию своего высококлассного игрового монитора ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, добавив несколько заметных улучшений к предыдущей модели. Монитор оснащен 32-дюймовым 4K QD-OLED дисплеем, построенным на основе технологии Samsung, с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,03 мс и поддержкой как киберспортивных игр, так и создания контента.

Главное изменение новинки заключается в обновленном покрытии Black Shield Film. По словам Asus, добавленный слой улучшает уровень черного цвета в более светлых помещениях и уменьшает фиолетовый оттенок, который может проявляться на QD-OLED панели при ярком освещении. Компания заявляет об улучшении воспринимаемой глубины черного цвета до 40 процентов, а также об антибликовом покрытии. Поверхность также, как утверждает производитель, стала более прочной и устойчивой к царапинам при повседневном использовании.

Кроме того, монитор получил обновленные возможности подключения. ASUS PG32UCDM Gen 3 теперь поддерживает DisplayPort 2.1 UHBR20, а также HDMI 2.1 для консолей следующего поколения и высокопроизводительных видеокарт. Также на борту имеется порт USB-C с подачей питания 90 Вт, что упрощает подключение монитора к ноутбукам с помощью всего одного кабеля.

Другие функции монитора перешли от предыдущей модели. К ним относятся совместимость с NVIDIA G-SYNC, поддержка Dolby Vision, встроенный KVM-переключатель и фирменные инструменты Asus OLED Care, направленные на снижение выгорания пикселей с течением времени. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black, вместо HDR 400 в предыдущей версии.

Информация о ценах и доступности пока не сообщается. Хотя старая модель PG32UCDM все еще продается в некоторых регионах, версия Gen 3 позиционируется как наиболее совершенный на сегодняшний день вариант QD-OLED монитора от Asus.