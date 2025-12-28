Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ASUS представила игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3
Новый ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3 с частотой обновления 240 Гц и QD-OLED панелью

Компания Asus анонсировала обновленную версию своего высококлассного игрового монитора ROG Swift OLED PG32UCDM Gen 3, добавив несколько заметных улучшений к предыдущей модели. Монитор оснащен 32-дюймовым 4K QD-OLED дисплеем, построенным на основе технологии Samsung, с частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,03 мс и поддержкой как киберспортивных игр, так и создания контента.

Главное изменение новинки заключается в обновленном покрытии Black Shield Film. По словам Asus, добавленный слой улучшает уровень черного цвета в более светлых помещениях и уменьшает фиолетовый оттенок, который может проявляться на QD-OLED панели при ярком освещении. Компания заявляет об улучшении воспринимаемой глубины черного цвета до 40 процентов, а также об антибликовом покрытии. Поверхность также, как утверждает производитель, стала более прочной и устойчивой к царапинам при повседневном использовании.

Кроме того, монитор получил обновленные возможности подключения. ASUS PG32UCDM Gen 3 теперь поддерживает DisplayPort 2.1 UHBR20, а также HDMI 2.1 для консолей следующего поколения и высокопроизводительных видеокарт. Также на борту имеется порт USB-C с подачей питания 90 Вт, что упрощает подключение монитора к ноутбукам с помощью всего одного кабеля.

Другие функции монитора перешли от предыдущей модели. К ним относятся совместимость с NVIDIA G-SYNC, поддержка Dolby Vision, встроенный KVM-переключатель и фирменные инструменты Asus OLED Care, направленные на снижение выгорания пикселей с течением времени. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black, вместо HDR 400 в предыдущей версии.

Информация о ценах и доступности пока не сообщается. Хотя старая модель PG32UCDM все еще продается в некоторых регионах, версия Gen 3 позиционируется как наиболее совершенный на сегодняшний день вариант QD-OLED монитора от Asus.

#asus #мониторы #oled #игровые мониторы #asus rog #qd-oled #qd-oled монитор #мониторы asus #asus rog swift #asus rog swift oled
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае установили мировой рекорд, разогнав платформу на магнитной подушке до 700 км/ч за 2 секунды
4
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
3
В Санкт-Петербурге началось серийное производство грузовых автомобилей БАЗ с колёсной формулой 6x6
1
В Китае открыли самый длинный в мире скоростной тоннель
2
Южная Корея предоставит США платформу K9 Thunder для разработки новой САУ
+
В ГАИ выступили за повышение максимальной скорости движения на отдельных участках магистралей
+
Владелец GeForce RTX 5090 показал сгоревший дотла 16-контактный разъём
21
Bloomberg: Рубль самая сильная валюта 2025 года
2
Физики обнаружили странное состояние материи, промежуточное между жидким и твердым
1
Иркутский авиазавод ввёл в эксплуатацию два новых современных фрезерно-обрабатывающих центра с ЧПУ
+
Представлены официальные изображения консоли Pocket 6
+
Китайский производитель моторов Dongan разработал ДВС, соответствующий стандарту Евро-7
+
WSJ: Израиль предупреждает Иран о готовности нанести превентивный удар
4
Великобритания задерживает производство Challenger 3 из-за продолжающихся испытаний
1
WCCFTech: Нехватка памяти DDR5 может привести к переносу запуска новых моделей ПК
3
Ученые создали из отходов клей настолько прочный, что с его помощью можно буксировать автомобиль
1
Список самых популярных в России видеоигр в 2025 году возглавила EA Sports FC 25
+
Google хочет вывезти из России свои кэширующие серверы в конце января, но у регуляторов есть вопросы
+
Исследователи создали новый тип молекул для безопасной борьбы с лишним весом на клеточном уровне
+
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
+

Популярные статьи

Почему Sony PlayStation 5 в 2026 году — это лучшее игровое устройство
46
Битва встроенных видеокарт Intel - HD Graphics 610 против HD Graphics 530
17
Автомобили, которые мы потеряли в 2025: Kia Soul, Ford Kuga, Volvo S60
+
Как полюбить Xbox, не привлекая внимания санитаров
4
Самые интересные устройства, которые мне довелось увидеть, опробовать и протестировать в 2025 году
+

Сейчас обсуждают

ZiC
10:38
Норм подарок че! За полмульта то выйдет достойный комп даже с учетом подорожавшей памяти. Хотя пару месяцев назад и по серьезней собрать можно было за такое бабло.
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Эдуард Кузнецов
10:35
Распишите пожалуйста фразу "и других действий" поподробнее, что бы "свободой" сильней пахнуло)
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
Эдуард Кузнецов
10:32
Да втюхиватели маха что угодно напишут, поди проверь. Ну, и эти фейковые аккаунты, которые вы имеете ввиду, не удалят, нужная статистика сильно пострадает )
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
ZiC
10:30
Норм! Дум возьму на заметку.
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
slikts
10:23
Больше девать деньги некуда!
Польша потратит $2 млрд на защиту восточной границы от БПЛА
slikts
10:21
Ничего удивительного; там "окопались" отмороженные кастрюлеобразные ещё с времён Мировой войны.
Канада выделяет Украине экономическую помощь в размере $1,8 млрд для получения новых кредитов
IRanPast
10:14
С головой всё нормально?
Минпромторг будет без предупреждения проверять российскую электронику на наличие зарубежных деталей
Данил Тамонин
10:03
К сожалению в России не производятся микросхемы Realtek, STM, Texas Instruments и другие, а это ключевые микросхемы, без которых не создать современное устройство.
Минпромторг будет без предупреждения проверять российскую электронику на наличие зарубежных деталей
Дмитрий Соловьев
09:42
Ты не понял суть проблемы, вообще насрать какая память, если нет мощностей для ее изготовления, а производственные мощности выкуплены на три года вперед
Дефицит памяти может заставить производителей ПК откладывать релиз новых продуктов
Андрей Тарр
09:34
Т,.е. из десятков миллионов фейковых аккаунтов, удалили целых 40тыс ?! Или все ж хотя бы 700тыс?! Вот это де-"эффективность".... Осталось удалить ещё не менее 40+млн.
В мессенджере Max в 2025 году заблокировали свыше 700 тысяч номеров и удалили миллион файлов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter