Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Представлен трейлер новой Alone in the Dark: релиз 20 марта
Для того, что бы сыграть в новинку потребуются минимум Core i3-8300 и GeForce GTX 1050 Ti или их аналоги от AMD

реклама

 После приобретения прав на франшизу Alone in the Dark в 2018 году THQ Nordic обратилась к разработчику Pieces Interactive, чтобы переосмыслить оригинальный опыт игры. Разработка близится к завершению, и издатель делится дополнительными подробностями, а также официальными требованиями к версии для ПК.

реклама

 Следующая игра из саги Alone in the Dark выйдет на ПК и консолях PS5, Xbox Series X|S 20 марта. Она предложит как давним поклонникам, так и новичкам свежую версию оригинальной игры Alone in the Dark, разработанной Infogrames в 1992 году. Игроки могут выбирать между двумя главными героями: частным сыщиком Эдвардом Карнби или Эмили Хартвуд, и мир игры будет реагировать соответствующим образом.

 Оригинальная Alone in the Dark, часто называемую первой когда-либо разработанной 3D-игрой ужасов на выживание, является культовой классикой, которая сильно повлияла на создание первой части Resident Evil в 1996 году. Представляя совершенно оригинальную историю, новая Alone in the Dark включает персонажей, места и темы из оригинальной трилогии.

 По данным THQ Nordic, для того, чтобы насладиться Alone in the Dark, не требуется никаких предварительных знаний, но поклонники жанра Survival Horror узнают довольно много вещей, взятых из оригинальных игр. Поместье Дерчето теперь описывается как дом для умственно утомленных, и оно снова сыграет центральную роль в истории, вращающейся вокруг тревожных явлений, лавкрафтовских чудовищ и восходящего зла с его последователями.

 THQ Nordic вложила значительные средства в свою новую разработку, привлекая культового сценариста хорроров Микаэля Хедберга, известного по SOMA и серии Amnesia, для создания глубокой психологической истории. Гай Дэвис, легендарный соратник Гильермо дель Торо, создал монстров, населяющих поместье с привидениями, а Джейсон Кёнен внес свой вклад в атмосферу своими жуткими и захватывающими мелодиями.

 Персонаж Эмили Хартвуд был смоделирован по образцу актрисы Джоди Комер, а Эдвард Карнби представляет собой 3D-изображение Дэвида Харбора. Согласно последнему трейлеру от THQ Nordic, оба актера с энтузиазмом относятся к проекту и с удовольствием привнесли в игру свои голоса и образы.

 Австрийский издатель также поделился официальными системными требованиями для ПК версии, которые вполне доступны и требуют процессора Core i3-8300 или Ryzen 3 3100, 8 ГБ ОЗУ и графических процессоров GeForce GTX 1050 Ti либо Radeon RX 570.

 Рекомендуемые системные требования включают процессор Core i5-12400/Ryzen 7 3700X, 16 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель GeForce RTX 2060/Radeon RX 5700 XT. Игра займет на накопителе до 50 ГБ, в качестве которого во всех конфигурациях рекомендуется твердотельный накопитель (SSD).

#amd #nvidia #ryzen 3 3100 #gtx 1050 ti #rx 570 #alone in the dark #core i3-8300
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
6
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
1
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
9
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
4
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
5
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
2
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Шведские учёные побили «мировой рекорд» эффективности солнечных батарей
1
Россия увеличивает производство новейшей РСЗО «Возрождение»
+
Журналист Репке рассказал, что дроны ВС РФ стали самым настоящим бичом для западной техники ВСУ
3
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
2
Илон Маск отреагировал на новость о закрытии Apple проекта Titan
+
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
2
Павел Дуров анонсировал введение нового способа монетизации Telegram-каналов
+
Raytheon продемонстрировала возможности новой ракеты AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 и 3 Pro могут быть выпущены в этом году
1

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
3
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
146
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Last Epoch: краткий обзор игры
7
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
9
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
26
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
6
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
2
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
37

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
19:19
Написал конченный раб Бариса Джонсона :D :D :D
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
Spike Rus
19:11
Я думаю что самый просто способ сделать действительно качественные дороги, это заставить все местные власти пользоваться ими на регулярной основе. Поездят пару-тройку раз, растрясут служебную, или сво...
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
Станислав Кожевников
19:09
Главное что бы AI/ИИ, не взбунтовалась и не привела к нестабильности реакторов !!!
Сатоши Накамото признавал достоинства системы RipplePay в плане обеспечения доверия пользователей
Олесь Кука
19:04
F-16.. F-16.. а я вот смотрю на планер его, это какое-то говно, которое даже до уровня Миг-29 не дотягивает
В ВСУ объявили, что местные летчики перешли к "продвинутому" уровню и изучают удары по целям с F-16
Влад Плющевский
19:02
И кому он за этот ценник нужен? Если 3я ревизия пс5, лёгкое бу стоит 40к???
Nintendo Switch 2 получит 8-нм процессор Nvidia и стоимость около 400 долларов
palkovvodec
19:02
пальму в гейропе и в америкосии жрут гораздо больше, чем в России, если ты безграмотный петушок этого не знал, то я не удивляюсь твоей тупости. а теперь ползи дальше отсасывать своему заокеанскому хоз...
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
0xffffh
19:01
очередной пропукинский раб с промытыми кремлем мозгами не может существовать без пальмового масла? ))
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
palkovvodec
19:00
уничтожалок не хватит, сначала ракетами перепахают островок, потом уже десантом захватят и всё. а сибирь китайцам не нужна, у них своих территорий полно холодных и пустынных, они все возле океана толп...
Intel представила проекты будущих высокотехнологичных заводов в Германии
Станислав Кожевников
19:00
Надо сразу ставить 12-ую windows!)
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Мексиканец Грязный
18:55
Это новый уровень виртуализации ))) Отдельная ОС на отдельный диск! Но я предлагаю автору ноу-хау - - для отдельной ОС отдельный компьютер! Беспрецедентная отказоустойчивость ОС будет.
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем