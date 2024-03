Для того, что бы сыграть в новинку потребуются минимум Core i3-8300 и GeForce GTX 1050 Ti или их аналоги от AMD

После приобретения прав на франшизу Alone in the Dark в 2018 году THQ Nordic обратилась к разработчику Pieces Interactive, чтобы переосмыслить оригинальный опыт игры. Разработка близится к завершению, и издатель делится дополнительными подробностями, а также официальными требованиями к версии для ПК.

Следующая игра из саги Alone in the Dark выйдет на ПК и консолях PS5, Xbox Series X|S 20 марта. Она предложит как давним поклонникам, так и новичкам свежую версию оригинальной игры Alone in the Dark, разработанной Infogrames в 1992 году. Игроки могут выбирать между двумя главными героями: частным сыщиком Эдвардом Карнби или Эмили Хартвуд, и мир игры будет реагировать соответствующим образом.

Оригинальная Alone in the Dark, часто называемую первой когда-либо разработанной 3D-игрой ужасов на выживание, является культовой классикой, которая сильно повлияла на создание первой части Resident Evil в 1996 году. Представляя совершенно оригинальную историю, новая Alone in the Dark включает персонажей, места и темы из оригинальной трилогии.

По данным THQ Nordic, для того, чтобы насладиться Alone in the Dark, не требуется никаких предварительных знаний, но поклонники жанра Survival Horror узнают довольно много вещей, взятых из оригинальных игр. Поместье Дерчето теперь описывается как дом для умственно утомленных, и оно снова сыграет центральную роль в истории, вращающейся вокруг тревожных явлений, лавкрафтовских чудовищ и восходящего зла с его последователями.

THQ Nordic вложила значительные средства в свою новую разработку, привлекая культового сценариста хорроров Микаэля Хедберга, известного по SOMA и серии Amnesia, для создания глубокой психологической истории. Гай Дэвис, легендарный соратник Гильермо дель Торо, создал монстров, населяющих поместье с привидениями, а Джейсон Кёнен внес свой вклад в атмосферу своими жуткими и захватывающими мелодиями.

Персонаж Эмили Хартвуд был смоделирован по образцу актрисы Джоди Комер, а Эдвард Карнби представляет собой 3D-изображение Дэвида Харбора. Согласно последнему трейлеру от THQ Nordic, оба актера с энтузиазмом относятся к проекту и с удовольствием привнесли в игру свои голоса и образы.

Австрийский издатель также поделился официальными системными требованиями для ПК версии, которые вполне доступны и требуют процессора Core i3-8300 или Ryzen 3 3100, 8 ГБ ОЗУ и графических процессоров GeForce GTX 1050 Ti либо Radeon RX 570.

Рекомендуемые системные требования включают процессор Core i5-12400/Ryzen 7 3700X, 16 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель GeForce RTX 2060/Radeon RX 5700 XT. Игра займет на накопителе до 50 ГБ, в качестве которого во всех конфигурациях рекомендуется твердотельный накопитель (SSD).