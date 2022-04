Однако контента в "стандартной" версии игры явно пожалели

Фанаты Соника могут радоваться — Sonic Origins, ремастер самых знаменитых игр в серии, Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles и Sonic CD, — выйдет в релиз на ПК и актуальных консолях 23 июня 2022 года, что совпадает с 31-й годовщиной выхода оригинальной игры Sonic The Hedgehog в мировой релиз.

К разочарованию многих коллекционеров, Sonic Origins преподносится как "цифровой релиз". Возможно, такая компания, каквсё же вмешается и выпустит физические копии позже, но на момент написания статьи физический релиз всё ещё не подтвержден. Согласно официальному веб-сайту , Sonic Origins уже доступна для предзаказа на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Swit, а также в Steam и Epic Games Store с пометкой "скоро". Релиз представлен в двух версиях: стандартной и Digital Deluxe, различия между которыми подробно описаны в одной из "таблиц версий", вместе с разбивкой по различным пакетам DLC.





По сути, если вам нужен весь контент, представленный в коллекции, то стоит обратить внимание на Deluxe Edition. Однако, странно, что такие вещи, как "Анимация меню персонажей" и "Управление камерой над островами главного меню", включены только в Deluxe Edition и отсутствуют в Standard Edition.

Напомним также о готовящейся к релизу Sonic Frontiers, запланированной на праздничные дни 2022 года. Полноценная AAA-игры в открытом мире перенесёт ежа в формат 3D с приятной глазу графикой, разнообразными ландшафтами, разнообразными врагами и, скорее всего, головокружительной скоростью.