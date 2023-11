Cезон Destiny 2 Wish Dungeon выйдет 1 декабря 2023 года в 9 часов утра по тихоокеанскому времени .

Игровая студия Bungie подтвердила, что следующее подземелье Destiny 2 выйдет 1 декабря 2023 года. Таким образом, недавно анонсированное мероприятие дебютирует во время нетрадиционно представленного сезона Destiny 2 The Wish, который стартует в конце ноября 2023 года.

реклама

Первоначально представленные в дополнении Forsaken 2018 года, подземелья - это разновидность Destiny 2, в которой есть уникальные боссы и даже игровая механика. Следовательно, они похожи на рейды и рейдовые логова, но короче первых и длиннее вторых, на их выполнение требуется от одного до нескольких часов, в зависимости от уровня игроков в кооперативе. Последним подземельем Destiny 2 стали Ghosts of the Deep, которое вышло в конце мая 2023 года в рамках 21-го сезона, известного как Season of the Deep.

Bungie сообщает, что вслед за этим релизом выйдет еще одно подземелье 6-го года, которое будет добавлено в Destiny 2 - 1 декабря 2023 года в 9 утра по восточному времени. Таким образом, его дебют состоится в начале сезона «Желания», начало которого запланировано на 28 ноября 2023 года.

В последнем анонсе Bungie не был указан рекомендуемый уровень мощности предстоящего подземелья. Для справки, последнее подземелье Lightfall дебютировало с уровнем мощности 1790. И хотя каждое из существующих подземелий игры повышало требования к уровню своего непосредственного предшественника, у разработчиков на ноябрь 2023 года не так много возможностей для повышения сложности предстоящего действия, которое уже было близко к предельному уровню мощности Destiny 2 в 1810 общей силы.





Поскольку в настоящее время нет никаких указаний на то, что разработчики планируют увеличить лимит уровней для Season of the Wish, подземелье 1 декабря 2023 года, предположительно, будет иметь уровень мощности либо 1800, либо 1810. Другие подробности о новой игре Destiny 2, включая ее название, боссов и игровую механику, вероятно, будут раскрыты к концу ноября 2023 года.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Помимо дебюта восьмого на 17 ноября 2023 года подземелья в игре, Destiny 2 Season 23 также обновит свое меню Crucible, представив новый узел быстрой игры 6 на 6 и повторно представив его аналог 3 на 3 Quickplay. Последний будет уделять приоритетное внимание скорости соединения и задержке во время подбора игроков, чтобы обеспечить более плавный многопользовательский опыт с точки зрения производительности. Каждый узел Crucible также будет включать различные режимы ротации, начиная с 23 сезона.