NetEase Games приобрела канадскую студию SkyBox Labs, соразработчика Halo и Minecraft

SkyBox Labs не всегда известна своими конкретными играми, разработанными этой студией. Однако она помогла разработать такие всемирно известные франшизы, как Halo, Age of Empires и Minecraft. Теперь NetEase приобрела SkyBox Labs, надеясь привнести часть этого опыта в свои ряды.

SkyBox Labs - это канадская игровая студия, основанная в 2011 году ветеранами EA. Последние 12 лет студия в основном разрабатывала игры совместно с Microsoft Studios, такие как Age of Empires II HD, расширенные издания Age of Mythology и Rise of Nations, серия Halo и даже Minecraft.

За это время студия все же разработала несколько игр самостоятельно, а именно Dragon Arena, Parade Runner, Tastee: Lethal Tactics и Stela, а также участвовала в разработке EA Sports UFC. На данный момент студия работает над Fallout 76, Halo Infinite и различными играми Minecraft.

Согласно NetEase Games, SkyBox Labs будет работать независимо от своей новой материнской компании, продолжая разрабатывать игры для ПК и консолей со своими нынешними партнерами. По словам Шьянга Конга, соучредителя SkyBox Labs, решение о приобретении студии в Ванкувере было принято с целью расширения присутствия компании в Канаде и совместной разработки большего количества AAA-игр для некоторых крупнейших игровых студий по всему миру.

