Разработчики Palworld анонсировали романтическую игру про академию с питомцами — теперь это не шутка

Pocketpair, создатели Palworld, неожиданно объявили о работе над симулятором свиданий в той же вселенной. Игра под названием *Pal?world! ~More Than Just Pals~* изначально задумывалась как первоапрельская шутка — в 2023 году студия выпустила трейлер, который многие восприняли как розыгрыш. Однако теперь проект выглядит вполне реальным: появилась страница в Steam, где его можно добавить в список желаемого, а также новый трейлер, подтверждающий разработку.

Действие игры развернётся в Palpagos Private Academy, куда главный герой поступает в качестве нового ученика. Ему предстоит знакомиться с другими студентами — в их роли выступят существа из Palworld. Правда, разработчики оставили и тревожный намёк: по сюжету можно не только сближаться с персонажами, но и… разбирать их на части или съесть, если игроку захочется мрачного поворота событий.



Судя по скриншотам и описанию, игра может балансировать между милой романтикой и психологическим хоррором, напоминая такие проекты, как *Doki Doki Literature Club*. Пока неясно, выйдет ли она на консолях, кроме PlayStation, — страница в Steam и PlayStation Store уже доступна, но о версиях для Xbox и Nintendo Switch информации нет.



Несмотря на то, что анонс совпал с приближающимся 1 апреля, представители Pocketpair заверили, что на этот раз всё серьёзно. Менеджер сообщества студии Джон Бакли подтвердил изданию Eurogamer, что симулятор действительно находится в разработке. Точная дата релиза пока не называется, но фанатам Palworld, которые хотели бы увидеть его питомцев в новом амплуа, уже сейчас можно следить за проектом.