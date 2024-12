Ранний доступ к трехмерному продолжению игры Hyper Light Drifter под названием Hyper Light Breaker будет доступен на платформе Steam с 14 января 2025 года.

Компания Heart Machine объявила о выходе своей новой игры "Hyper Light Breaker" в раннем доступе на платформе Steam 14 января 2025 года. Это трехмерное продолжение игры "Hyper Light Drifter" и было официально анонсировано на церемонии Day of the Devs: The Game Awards Edition. В период раннего доступа игра будет продаваться по цене 29,99 долларов, однако стоимость может измениться в зависимости от добавленного контента.

Главным издателем игры является Arc Games, известная по таким проектам, как Torchlight, Neverwinter и Remnant 2. "Hyper Light Breaker" - это кооперативная roguelike с открытым миром, в которой игроки смогут выбрать одного из нескольких Взломщиков, воинов, чья задача - восстановить разрушенную войной цивилизацию. Геймерам предстоит исследовать огромный мир, известный как Overgrowth, который процедурно генерируется и постоянно меняется.



Во время игры игроки будут натыкаться на секреты и боссов, которых контролирует Король Бездны. Хотя "Hyper Light Breaker" является продолжением "Hyper Light Drifter", сюжет этих игр связан только общей вселенной и не является последовательным. Вместо этого игра сосредоточена на новом герое и его приключениях в мире Overgrowth.