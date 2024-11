Это ограничение поможет обеспечить короткие очереди в сервисе и улучшенную скорость и качество потока.

NVIDIA объявила о значительных изменениях в своем облачном стриминговом сервисе GeForce NOW. Первое изменение касается среднего уровня, ранее известного как Priority, который был переименован в Performance и получил повышение визуальной достоверности. Теперь Performance поддерживает разрешение до 1440р, а также разрешения Ultrawide, которые ранее были доступны только на уровне Ultimate. Кроме того, пользователи могут сохранять настройки графики игры в облаке, что позволяет избежать необходимости применять их заново при каждой новой сессии. Все текущие участники уровня Priority автоматически переносятся на Performance и могут сразу же пользоваться улучшенными потоковыми возможностями.

Существует ограничение на количество часов игры в месяц для участников уровней Performance и Ultimate. Они теперь могут играть не более 100 часов в месяц. Это изменение было введено для обеспечения коротких очередей в GeForce NOW и поддержки высокой скорости и качества. NVIDIA заявляет, что ограничение на 100 часов соответствует обычному времени игры 94% пользователей GeForce NOW.

Несмотря на это ограничение, участники сервиса все равно смогут наслаждаться преимуществами повышенной визуальной достоверности и сохранением настроек графики в облаке. Компания также улучшает потоковые возможности сервиса, повышая разрешение до 1440p и поддерживая разрешения Ultrawide. Новые возможности Performance уровня будут доступны для всех текущих участников уровня Priority.