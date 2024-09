Обновленная версия игры выйдет 31 октября 2024 года, а владельцы оригинального издания для PlayStation 4 смогут приобрести обновление за 9,99 доллара.

Horizon Zero Dawn Remastered будет выпущен на PlayStation 5 и PC 31 октября 2024 года. Те, кто уже имеет оригинальную игру на PlayStation 4, смогут приобрести обновление за 9,99 доллара. Несмотря на близкую дату выхода, игра на данный момент отсутствует в магазине Steam. В отличие от ремастеров The Last of Us, обновление Horizon Zero Dawn Remastered представляет собой не только графические улучшения, но и перезаписанные диалоги и улучшенную лицевую анимацию.

Франшиза Horizon продолжает развиваться, также ожидается выпуск LEGO-игры Horizon, которая будет доступна на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Дата выхода LEGO Horizon Adventures пока не определена, но уже открыты предварительные заказы на игру. Возможно, в будущем выпустят и ремастер Horizon Forbidden West, хотя информации об этом пока нет.

Сравнивая Horizon с предыдущими ремастерами для PlayStation, можно заметить, что Horizon вышел в 2017 году и выглядел хорошо, поэтому ремастер вызывает некоторое удивление.