Мод размещен на сайте GOG.com и доступен через программу запуска модов GOG.

Чуть больше года назад Team FOLON выложила на свой YouTube-канал видео с песней «I Just Can't Wait (For Tomorrow)», которая будет звучать на внутриигровом радио Fallout: London radio in-game. На сегодняшний день разработчики, стоящие за масштабным модом, разместили эту песню на своем сервере Discord, на котором сидят более 50 000 человек, а за всем сервером следит всего несколько модераторов.

реклама

С тех пор как они опубликовали эту песню, фанаты с нетерпением ждут выхода Fallout: London, который, как следует из песни, выйдет завтра. Однако официально они не подтвердили дату, так что это лишь предположения.

Fallout: London - это полная переработка Fallout 4, позволяющая игрокам исследовать совершенно новую вселенную в знакомой игре. Мод размещен на сайте GOG.com, и игроки могут получить к нему доступ через программу запуска модов GOG. Мод проводит игроков через множество районов Лондона, каждый из которых обладает уникальными чертами и эстетикой.

Чтобы вдохнуть жизнь в персонажей мода, в нем звучат очень известные голоса: Нил Ньюбон из Baldur's Gate 3, Колин Бейкер из Doctor Who, а также Джон Беркоу, который был спикером Палаты общин с 2009 по 2019 год, а теперь вновь играет роль спикера в Fallout: London.

С выходом обновления для Fallout 4 для нового поколения игроки, купившие игру через Epic Games Store, больше не могут получить доступ к моду, если только он не куплен напрямую через Steam или магазин GOG.com. Это связано с тем, что игроки должны иметь возможность откатить обновление Next Gen, в результате чего Team FOLON пришлось полностью переделать кодировку мода, так как он не совместим с обновлением Next Gen. Однако текущая версия мода совместима с игрой до обновления. В настоящее время Team FOLON работает над версией мода, совместимой с обновлением Next Gen, но на это может уйти некоторое время, поскольку они узнали о выходе обновления в самую последнюю секунду.