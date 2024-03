Пройдет еще немного времени, прежде чем игроки на ПК смогут насладиться God of War Ragnarok, если верить слухам, циркулирующим в сети

Инсайдер Silknigth, который правильно назвал сроки анонса ПК-порта Ghost of Tsushima, прокомментировал выход на ПК последней части серии, заявив, что она не выйдет раньше первого квартала 2025 года.

Несмотря на то, что God of War Ragnarok не выйдет на ПК в этом году, следующими релизами стали Horizon Forbidden West, которая уже вышла вчера, и вышеупомянутая Ghost of Tsushima Director's Cut, которая выйдет 16 мая. The Last of Us Part II Remastered также ожидается на ПК в этом году, хотя дата выхода еще не подтверждена.

God of War Ragnarok выйдет на ПК и будет включать в себя расширение Valhalla, которое добавляет в игровой процесс roguelite.

God of War Ragnarok: Valhalla - это отличное расширение, достойное внимания всех поклонников God of War, с его roguelite подходом к формуле базовой игры, увлекательным сюжетом, приличным количеством нового контента и отличной доступностью. Некоторых игроков может отпугнуть акцент на боях, но это лишь незначительная проблема в расширении, которое можно было бы легко продать как платное DLC.