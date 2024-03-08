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ddr22
GeForce NOW, облачная платформа от NVIDIA, получила несколько новых возможностей
Компания представляет дневные абонементы, которые позволяют геймерам получить доступ к облачным играм в течение 24 часов

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GeForce NOW, облачная платформа от NVIDIA, получила несколько новых возможностей. Компания представляет дневные абонементы, которые позволяют геймерам получить доступ к облачным играм в течение 24 часов. Благодаря этому, пользователи могут опробовать все возможности членства GeForce NOW Ultimate или Priority без необходимости заключения долгосрочных контрактов. Вместе с этим, в библиотеке GeForce NOW появилось восемь новых игр, включая Granblue Fantasy: Relink от издателя Cygames. Обновление платформы также добавило поддержку технологий G-SYNC и Reflex, позволяющих участникам наслаждаться геймплеем с минимальной задержкой.

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Дневные абонементы доступны для покупки по цене $7,99 за Ultimate Day Pass и $3,99 за Priority Day Pass. Владельцы Ultimate Day Pass имеют возможность потоковой трансляции игр в разрешении 4K с частотой кадров до 120 FPS, а также получают доступ к технологиям NVIDIA DLSS 3 и NVIDIA Reflex для плавной игры с минимальной задержкой. Кроме того, пользователи могут включить технологию RTX в поддерживаемых играх для улучшенного геймплея.

Издатель Cygames представляет на платформе GeForce NOW игру Granblue Fantasy: Relink. Эта ролевая игра уже доступна для игры на всех устройствах. Вместе с драконом Вирном и загадочной Лирией, игроки отправляются в путешествие по миру островов, дрейфующих в облаках. Участники GeForce NOW могут играть с друзьями в эту игру, уничтожая врагов на ринге в игре Undisputed от Steel City Interactive. Помимо этих игр, в библиотеке добавились еще шесть новых игр, включая The Thaumaturge, Classified: France '44, Expeditions: A MudRunner Game, Winter Survival, Taxi Life: Симулятор вождения по городу и Zoria: Age of Shattering.

NVIDIA предлагает возможность покупки дневных абонементов для доступа к облачным играм на базе GeForce RTX. Пользователи могут выбирать между Ultimate Day Pass и Priority Day Pass и наслаждаться высоким качеством графики и минимальной задержкой. Новые игры, включая Granblue Fantasy: Relink, обогатят библиотеку GeForce NOW и позволят игрокам наслаждаться кинематографическим геймплеем и полным контролем над игровым процессом.

#geforce
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