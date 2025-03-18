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Bublik1
Samsung назвала дату выхода One UI 7.0, но выпустит прошивку только на флагманах 2023 и 2024гг
Когда владельцам смартфонов среднего ценового сегмента Samsung ждать выхода One UI 7.0, пока неясно

По мнению аналитиков, Samsung переживает не лучшие времена. Компания сталкивается с многочисленными проблемами, решить которые пока не удаётся. Инсайдеры отмечают, что догнать TSMC не просто, а особенно проблемным выглядит процент выхода годной продукции. Из-за этого готовая продукция корейцам обходится дороже, что также влияет на клиентов компании. Учитывая решения Трампа, высокие пошлины и вовсе могут подорвать бизнес Samsung, но и без этого нужен план по выходу из кризиса. В некоторых сегментах корейцы всё ещё на первом месте, тогда как в других вынуждены отступать перед конкурентами. Довольно долго продажи смартфонов приносили Samsung солидную прибыль, но в результате обострившейся борьбы корейцы в какой-то момент откатились на второе место в мире. 

Что любопытно, за 2024 год рынок в целом вырос на 6.4%, но Samsung не смогла воспользоваться открывающимися возможностями. Как видите, доля корейской компании незначительно снизилась по сравнению с 2023, тогда как китайские производители наращивают своё присутствие по всему миру. Эксперты признают, что речь идёт о системных проблемах, решения которым не находилось годами, но также указывают на связь с российским рынком. Традиционно здесь корейцы занимали первое место, но из-за санкций потеряли ведущие позиции. Если учитывать все суббредны Xiaomi, то китайская компания вне конкуренции, тогда как на Samsung оказывают давление, не только уже знакомые конкуренты, но и Infinix с Tecno. Как Samsung будет выходить из очередного кризиса, пока неясно, но рядовым пользователям пока волноваться не стоит, поскольку на носу большое обновление до One UI 7.0.

Ранее инсайдеры сообщали, что корейцы планировали начать рассылку в марте, но после отложили глобальный запуск из-за необходимости дополнительного тестирования. Кроме того, первоначально в сети был опубликован большой список, в который входили не только новинки 2024 года, но и телефоны, выпущенные два года назад. Предполагалось, что рассылка обновления будет одновременной, но последние новости немного разочаровывают. Известно, что One UI 7.0 начнёт распространяться 7 апреля. Прошивка основана на финальной версии Android 15 и включает все актуальные обновления безопасности. Во время теста мы видели утечки, согласно которым новая прошивка станет более плавной, а также будет включать несколько новых инструментов. Инсайдеры писали о том, что рядовые пользователи вряд ли почувствуют изменения, но в данном случае важен сам факт рассылки, поскольку таким образом смартфоны могут рассчитывать на длительный жизненный цикл. 

К сожалению, не все смартфоны. По данным инсайдеров, первоначально глобальная версия One UI 7.0 станет доступна на ограниченном количестве аппаратов. Прежде всего сюда включены все аппараты серии Galaxy S24. Также список включает Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, которые входят в верхнюю ценовую категорию благодаря раскладывающейся конструкции. Похоже, на этом первая волна будет завершена, ну а после придёт время для рассылки на телефоны прошлых лет. Здесь первая скрипка уделена серии Galaxy S23, а также Galaxy Z Fold 5 с Galaxy Z Flip 5. Прошивку также получат планшеты Galaxy Tab S10 и Galaxy Tab S9, но на этом вторая волна подойдёт к концу. Если ещё месяц назад ожидалось, что One UI 7.0 получит три десятка телефонов, то сегодня перечень более скудный. В чём причина затягивания, пока неясно. Инсайдеры пишут, что в итоге все актуальные аппараты всё равно получат One UI 7.0, но случится это на некоторое время позднее. Точных данных на этот счёт нет, ну а такой подход может снизить интерес к продукции Samsung. Как уже отмечалось выше, конкуренты напирают, предлагая более выгодные смартфоны во всех сегментах. Не так давно руководство корейской компании обещало расширить жизненный цикл флагманов до семи лет. Пока неясно, коснётся ли такое решение массовых сегментов, на которые приходятся основные продажи. Китайские конкуренты не всегда славятся своевременным выпуском прошивок на Android, но интересны конечному покупателю по соотношению между ценой и функционалом. 

Инсайдеры пишут, что точных данных по срокам рассылки One UI 7.0 у них нет. Почему тестирование затянулось, сказать сложно. Не исключено, что всё это ещё один симптом хронической болезни, которую в настоящее время переживает корейская компания. С рынка Samsung точно не уйдёт, но вполне может потерять часть направлений, где конкуренты кажутся более успешными. Ну а учитывая тот факт, что практически все производители предлагают одинаковые характеристики по разным ценам, то конечный потребитель всё чаще обращает внимание на китайских поставщиков. 

#смартфоны #samsung #прошивки #one ui 7.0
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