Запуск OnePlus 15R на глобальном рынке должен состояться 17 декабря.

Представленный в Китае несколько дней назад в качестве первого в мире мобильного устройства, оснащённого субфлагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, смартфон OnePlus Ace 6T на глобальном рынке дебютирует под названием OnePlus 15R. Новинка уже успела появиться в бенчмарке Geekbench, раскрыв свои возможности, пишет издание GSMArena.

В базе данных Geekbench смартфон OnePlus 15R указан с модельным номером CPH2767 и работает под управлением ОС Android 16. Смартфон снабжён 12 ГБ оперативной памяти и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с двумя ядрами, достигающими тактовой частоты 3.8 ГГц, и шестью ядрами, работающими на частоте до 3.32 ГГц.

В одноядерном тесте образец набрал 2846 баллов, а в многоядерном получил 9775 очков, что на 26 и 21% меньше по сравнению с показателями флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Источник фото: GSMArena

На глобальном рынке смартфон OnePlus 15R, как сообщалось ранее, дебютирует 17 декабря текущего года.