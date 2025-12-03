Новинка получила ёмкий аккумулятор на 8300 мАч.

Компания OnePlus презентовала свой новый смартфон OnePlus Ace 6T, которым стал первым в мире мобильным устройством, оснащённым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, пишет издание NotebookCheck.

Помимо быстрого чипсета, который лишь немного уступает флагманскому Snapdragon 8 Elite Gen 5, смартфон OnePlus Ace 6T снабжается фирменными чипами Touch Response и G2 WiFi, улучшающими игровой процесс. Для эффективного отвода излишков тепла новинка оснащена системой охлаждения общей площадью рассеивания 43 940 мм².

Экран новинки представляет собой 6.83-дюймовую панель, выполненную по технологии AMOLED и поддерживающую технологию Rain Touch 2.0, улучшающую отклик на касания мокрыми пальцами, с разрешением Full HD+ (2800x1272 точек), частотой обновления 165 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит. Кроме того, новинка получила оперативную память LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и накопитель UFS 4.1 ёмкостью до 1 ТБ.

Основная камера на тыльной стороне снабжена 50-Мп сенсором и 24-мм объективом с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Она дополняется 8-Мп сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f/2.2. Камера для селфи на фронтальной панели имеет 16-Мп датчик.

Источник фото: NotebookCheck/OnePlus

Новинку снабдили ёмким аккумулятором на 8300 мА·ч, поддерживающим быструю проводную 100-Вт зарядку, которая, согласно данным производителя, способна восполнить заряд от 1 до 50 % всего за 23 минуты. Модель имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и поддерживает Wi-Fi 7.

Стоимость OnePlus Ace 6T в китайской рознице начинается от 2599 юаней (370 долларов США) за базовую версию 12 ГБ+256 ГБ и достигает 3899 юаней (550 долларов США) за топовую конфигурацию 16 ГБ+1 ТБ. На глобальном рынке новинка появится 17 декабря текущего года под названием OnePlus 15R.