Компания раскрыла подробности о новой версии ОС

После недавних утечек о приближающемся запуске Windows 11 26H1 компания Microsoft официально анонсирует предварительную сборку новой версии ОС, доступную для участников Canary Channel, пишет издание Neowin.

Источник фото: Windows Report

Microsoft уведомляет, что предварительная версия Windows 11 26H1 с номером сборки 28000 включает в себя лишь небольшой набор изменений и улучшений, в том числе исправление сбоя работы субтитров и ошибки, результатом которой становится недоступность окна учётных данных в Outlook.

Софтверный гигант отмечает, что версия 26H1 не является функциональным обновлением для 25H2, а представляет собой платформу для поддержки определённых чипов. Хотя Microsoft не раскрывает информации относительно поддерживаемых устройств, недавние утечки указывают на то, что версия Windows 11 26H1 разрабатывается для Copilot+ PC с процессорами Qualcomm Snapdragon X2 Elite.

Компания подчёркивает, что продолжит стратегию по ежегодному обновлению Windows 11, что подразумевает один крупный апдейт ОС каждый год, отмечая, что версия 25H2 останется основной платформой для получения новых функций. Это означает, что следующее крупное обновление Windows 11 произойдёт с релизом версии 26H2, который, как ожидается, станет доступным для широкого круга лиц во второй половине следующего года.