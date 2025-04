Оболочка One UI 8 должна дебютировать совместно с моделями Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7.

Развёртывание обновления One UI 7.0 нельзя назвать безупречным, но компания Samsung не падает духом, работая над следующей итерацией оболочки, One UI 8, причём не только над версией 8.0, но и над её преемницей, версией 8.5, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал SammyPolice.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что в коде программного обеспечения Samsung были найдены ссылки на One UI 8.5 — это означает, что производитель, предположительно, пропустит ветку x.1, перейдя сразу к x.5 в качестве следующего обновления One UI 8, чего не происходило с 2020 года, когда был выпущен апдейт One UI 2.5.

Ожидается, что первыми смартфонами с предустановленной One UI 8.5 станут модели серии Galaxy S26, тогда как Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, которые должны дебютировать в июле-августе текущего года, получат One UI 8.0.

В первом обзоре предварительной версии One UI 8.0 говорилось, что обновление будет заметно скромнее по сравнению с One UI 7.0, внеся некоторые изменения в пользовательский интерфейс и функциональность. Также ожидается улучшение функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

По мнению информатора Ice Universe, компания Samsung постарается согласовать по времени релиз One UI 8 с выпуском версий ОС Android 16, поэтому запуск One UI 8.0 совместно с новой серией складных смартфонов и выход One UI 8.5 с линейкой Galaxy S26 может быть вполне обоснован.