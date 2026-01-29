Это касается не только видеокарт, но и процессоров с передовой встроенной графикой.

Несколько дней назад компания Intel выпустила свежий драйвер для своих графических процессоров на базе Arc. Свежий релиз содержит в себе два компонента: драйвер 8362 для серии Core Ultra 300 Panther Lake и драйвер 8426 для всех остальных аппаратных решений. Данный момент с разделением оказался важен, поскольку первая из перечисленных версия поставляется с поддержкой технологии генерации кадров XeSS 3, тогда как новая версия драйвера — нет. Но Intel поспешила обнадёжить сообщество, уточнив, что поддержка XeSS третьей версии в скором времени будет добавлена для всех графических ускорителей Arc.

Источник изображения: Intel

Журналисты издания Tom’s Guide обратились к Intel за комментарием по поводу появления XeSS 3 с генерацией кадров конкретно для видеокарты Arc B580 и получили утвердительный ответ. Представители компании также дали понять, что нововведение коснётся чипов следующих линеек (как процессоров с графическим чипом, так и отдельных видеокарт): Alchemist, Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake и серию Battlemage.

Авторы профильного ресурса Videocarz скомпоновали в единый список планы Intel по внедрению XeSS 3, выглядит это всё теперь следующим образом:

Panther Lake (Core Ultra 300) — отныне доступно;

Arrow Lake (Core Ultra 200) — ожидается в ближайшем времени;

Lunar Lake (Core Ultra 200V) — ожидается в ближайшем времени;

Meteor Lake (Core Ultra 100) — ожидается в ближайшем времени;

Battlemage (Arc B-Series) — ожидается в ближайшем времени;

Alchemist (Arc A-Series) — ожидается в ближайшем времени.

Напомним, функция Multi-Frame Generation в XeSS 3 — это, как становится понятно по прямому переводу, функция генерации кадров на основе искусственного интеллекта от Intel, создающая дополнительные «промежуточные» кадры для повышения общего фреймрейта той или иной игры. Здесь стоит уточнить, что вместо генерации одного дополнительного кадра на каждую пару отрендеренных кадров, Intel XeSS 3 может вставлять до трех сгенерированных кадров между двумя отрендеренными кадрами. Данное программное новшество является ключевым изменением по сравнению с методом генерации всего лишь одного дополнительного кадра в XeSS 2.

Также стоит отметить, что компания NVIDIA чуть ранее анонсировала скорое внедрение системы динамической генерации кадров, которая будет добавлять до 5 кадров к одному исходному кадру.

