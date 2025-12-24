Помогать в таком масштабном проекте ведомству будут НПО Лавочкина, Росатом и Курчатовский институт.

Роскосмос объявил о заключении партнёрского соглашения с НПО Лавочкина, которая должна помочь крупному ведомству с выполнением работ по запуску российской лунной электростанции. Если всё пойдёт по плану, то такой масштабный проект должен быть завершён к 2036 году, а работы над ним уже фактически стартовали.

У первой российской лунной электростанции есть конкретное и вполне очевидное предназначение — долгосрочное снабжение электроэнергией потребителей, коими должны стать луноходы и обсерватория от российской Лунной программы. Там же должны потом появиться различные объекты инфраструктуры — в том числе от зарубежных партнёров.

Соглашение предполагает, что НПО Лавочкина и «Роскосмос» совместно обеспечат разработку космических аппаратов, проведут необходимые лётные испытания и сделают наземно-экспериментальную отработку.

Помогать двум партнёрам, как указано в соответствующей заметке в Telegram-канале, также будут Росатом и Курчатовский институт.