Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Intel Core Ultra 5 335 и 325 появились в базе Geekbench: они получат 8 ядер и частоту до 4,6 ГГц
Бюджетные представители линейки Panther Lake будут снабжены увеличенным кэшем и придут на смену актуальным чипам для ноутбуков от «синих».

База данных популярного бенчмарка Geekbench пополнилась результатами тестирования двух ещё не анонсированных чипов Intel, которые относятся к перспективному семейству Panther Lake. Речь идёт о моделях Core Ultra 5 335 и 325, спроектированных для производительных, но при этом энергоэффективных мобильных компьютеров. Данные решения должны быть востребованными в устройствах с теплопакетом от 25 до 55 ватт, что заметно превышает энергетические лимиты актуальной сейчас серии Lunar Lake, ориентированной на максимальную автономность.

Судя по техническим отчётам, инженеры компании выбрали для этих моделей нестандартную конфигурацию из восьми ядер без поддержки многопоточности. Кристалл компонуется из четырёх мощных производительных ядер и четырёх сверхэкономичных модулей (LP-E), полностью игнорируя «средние» энергоэффективные ядра. Важным улучшением стал увеличенный объём кэш-памяти третьего уровня, который вырос до 12 мегабайт, а тактовые частоты новинок в режиме автоматического разгона достигают 4,6 и 4,5 ГГц соответственно.

Прямое сравнение производительности с предшественниками пока можно считать не совсем корректным занятием, поскольку в упомянутой утечке содержатся данные из устаревшей пятой версии бенчмарка, а не актуальной шестой. В однопоточном режиме инженерные образцы набирают около 2000 баллов, а в многопоточном преодолевают планку в 9000 очков. Разбирающиеся в числах бенчмарков фанаты Intel уже сейчас могут догадаться, что у компании готовится действительно неплохие чипы для мобильных устройств.

#intel #процессоры #слухи #core ultra 5
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
6
Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
1
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
4
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
11
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
3
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2
Полностью российский лайнер Ту-214 совершил первый полёт и отправился в Минск
+
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+

Популярные статьи

Перспективы дезинфляции в России
41
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
7
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
3

Сейчас обсуждают

vl
18:47
Не имеет значение, кто поднял цены , я констатирую сам факт повышения цен на процессоры с 1700 сокетом, причём на некоторые модели Интел действительно поднял цены, возможно это и послужило поводом зад...
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Илья Старинов
18:44
https://ixbt.games/news/2025/10/17/intel-povysila-ceny-na-populiarnye-processory-do-20.html
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
unknown24
18:44
Ничего себе, у 43 прыщавых икспертов пердак подгорел.
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
Gaevskiy
18:18
Чем же вас сам пост разочеровал?)
Перспективы дезинфляции в России
Gaevskiy
18:12
Товарищ, вы хоть базовые аспекты макроэкономики пролистайте. Не буду вам размусоливать, постараюсь ёмко: при инфляции экономика активна. А при дефляции – она остывает (остывание экономики это плохо,...
Перспективы дезинфляции в России
Parlous
18:09
Свинья, ты опять сайтом ошиблась.
Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин просит Минцифры создать российский аналог Call of Duty
Parlous
18:07
Ты чё несёшь?
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Александр Сечков
18:01
На эти модели не поднимали.
13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
Руслан Знамов
17:47
А можно аналоговнет, но не колды, а батлы тогда уж ...
Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин просит Минцифры создать российский аналог Call of Duty
slikts
17:45
Михаил Делягин, травки отсыпь!
Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин просит Минцифры создать российский аналог Call of Duty
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter