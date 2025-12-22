Бюджетные представители линейки Panther Lake будут снабжены увеличенным кэшем и придут на смену актуальным чипам для ноутбуков от «синих».

База данных популярного бенчмарка Geekbench пополнилась результатами тестирования двух ещё не анонсированных чипов Intel, которые относятся к перспективному семейству Panther Lake. Речь идёт о моделях Core Ultra 5 335 и 325, спроектированных для производительных, но при этом энергоэффективных мобильных компьютеров. Данные решения должны быть востребованными в устройствах с теплопакетом от 25 до 55 ватт, что заметно превышает энергетические лимиты актуальной сейчас серии Lunar Lake, ориентированной на максимальную автономность.

Судя по техническим отчётам, инженеры компании выбрали для этих моделей нестандартную конфигурацию из восьми ядер без поддержки многопоточности. Кристалл компонуется из четырёх мощных производительных ядер и четырёх сверхэкономичных модулей (LP-E), полностью игнорируя «средние» энергоэффективные ядра. Важным улучшением стал увеличенный объём кэш-памяти третьего уровня, который вырос до 12 мегабайт, а тактовые частоты новинок в режиме автоматического разгона достигают 4,6 и 4,5 ГГц соответственно.

Прямое сравнение производительности с предшественниками пока можно считать не совсем корректным занятием, поскольку в упомянутой утечке содержатся данные из устаревшей пятой версии бенчмарка, а не актуальной шестой. В однопоточном режиме инженерные образцы набирают около 2000 баллов, а в многопоточном преодолевают планку в 9000 очков. Разбирающиеся в числах бенчмарков фанаты Intel уже сейчас могут догадаться, что у компании готовится действительно неплохие чипы для мобильных устройств.