Спецтехнику разработали специально для российских дорог, чтобы заменить ушедшие с рынка европейские аналоги.

Логистическая отрасль России получила долгожданную новинку: в Новосибирской области официально представили модель двухъярусного полуприцепа, способного перевозить сразу восемь легковых автомобилей. Разработкой и созданием занимался завод «Новосибарз», который ранее специализировался на ремонте техники, но в последние годы успешно переквалифицировался в производителя сложного прицепного состава.

Инженеры создавали этот автовоз в тесном партнёрстве с металлургическим гигантом «Северсталь». Благодаря использованию особых марок отечественной высокопрочной стали конструкцию удалось сделать надёжной и при этом достаточно лёгкой. Создатели подчёркивают, что модель полностью адаптирована к суровым условиям российской эксплуатации и состоит исключительно из местных комплектующих, что решает проблему с запчастями, с которой столкнулись перевозчики после ухода западных брендов.

Амбиции предприятия не ограничиваются дорожной логистикой. Параллельно завод показал ещё одну важную разработку — кузов для гигантского карьерного самосвала Nhl китайского производства грузоподъёмностью 120 тонн. Российский кузов оказался легче и прочнее оригинального зарубежного аналога, а его объём был увеличен. Такая техника сейчас крайне востребована на золотодобывающих карьерах, поэтому появление отечественной альтернативы позволит промышленникам снизить зависимость от импорта.