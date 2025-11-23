Рядовым пользователям PC ещё долго будет несладко, но после бума майнинга их уже ничем не удивить

Южнокорейский гигант SK Hynix объявил о радикальном расширении своих мощностей в попытке справиться с глобальной нехваткой компонентов. К 2026 году один из ведущих мировых вендоров намерен увеличить выпуск продукции сразу в восемь раз, только аналитики насчёт этого шага всё равно настроены скептически. Текущий спрос со стороны технологических компаний настолько огромен, что даже столь резкого роста производства будет недостаточно.

Как сообщают СМИ, основные усилия SK Hynix сосредоточит на главной производственной площадке компании в южнокорейском городе Ичхон. Там объёмы обработки кремниевых пластин по передовому техпроцессу 1c должны вырасти с нынешних 20 тысяч до внушительных 140 тысяч в месяц. При этом приоритет отдан не обычным комплектующим для домашних ПК, а специализированным решениям вроде графической памяти GDDR7 и модулей SOCAMM, которые особенно востребованы в серверах искусственного интеллекта и продуктах таких компаний, как NVIDIA и AMD.

Конкуренты в лице Samsung и Micron тоже спешат увеличить выпуск, но обычным пользователям расслабляться пока рано. Проблема в том, что практически все новые линии ориентированы исключительно на нужды ИИ-индустрии, поэтому потребительский сегмент, скорее всего, продолжит жить в условиях дефицита ещё очень долго.

Масштаб проблемы наглядно иллюстрируют запросы разработчиков нейросетей: по предварительным оценкам, один только проект Stargate от OpenAI потребует около 900 тысяч пластин с памятью ежемесячно, что составляет почти 40% от всего текущего мирового объёма производства. Учитывая грядущий переход на стандарты HBM4, поставщикам придётся годами догонять потребности рынка, так что нынешний период острого дефицита закончится ещё не скоро.