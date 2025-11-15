Такие люди могут звонить под видом сотрудников оператора и угрожать полной блокировкой номера.

Недавно введённый механизм «периода охлаждения» для SIM-карт, призванный повысить безопасность абонентов, может обернуться для них новыми проблемами. Как предупреждают специалисты компании «Информзащита», этой процедурой почти наверняка воспользуются мошенники, которые уже сейчас могли взять на вооружение несколько новых схем обмана.

Наиболее вероятным и опасным сценарием эксперты считают классическую социальную инженерию. Схема может выглядеть так: человек возвращается из-за границы, вставляет в телефон свою SIM-карту и обнаруживает, что она заблокирована на 24 часа в рамках того самого «периода охлаждения». Чтобы снять блокировку досрочно, ему нужно получить код от оператора. Именно в этот момент ему может поступить звонок от аферистов, которые представятся сотрудниками службы безопасности оператора или даже правоохранительных органов.

Под предлогом помощи в разблокировке и под угрозой полного отключения номера мошенники потребуют продиктовать тот самый код из СМС, который на самом деле является ключом для доступа к личному кабинету, «Госуслугам» или банковскому приложению. Как напомнил директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко, преступники всегда очень быстро адаптируются к любым нововведениям.

Другой возможный, но более сложный в реализации сценарий — рассылка фишинговых сообщений. Теоретически мошенники могут попытаться подменить официальное СМС от оператора на поддельное, содержащее ссылку на вредоносный сайт. Впрочем, специалисты признают, что это технически непросто, поэтому в качестве альтернативы могут использоваться мессенджеры, к которым у туриста появится доступ после подключения к Wi-Fi.

Чтобы действовать наверняка и бить по конкретным целям, преступникам понадобится информация о вернувшихся туристах. Для этого, как полагают эксперты, они могут попытаться взломать базы авиакомпаний и туроператоров, скупить уже утёкшие данные или пойти по более простому пути — подкупить недобросовестных сотрудников отелей или турагентств.