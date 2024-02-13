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Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G

Доля китайского телекоммуникационного гиганта на рынке смартфонов значительно возросла, а в Пекине компания уже развернула пилотную сеть следующего поколения 5.5G
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Мобильный телекоммуникационный бизнес холдинга Huawei находится на подъеме благодаря восстановлению доли рынка продаж смартфонов на территории КНР и развертыванию пилотной сети 5.5G в Пекине.

Попавшая под санкции Huawei стремительно набирает обороты. Доля китайского телекоммуникационного гиганта на рынке смартфонов значительно возросла, а в Пекине компания уже развернула пилотную сеть следующего поколения 5.5G. This is reported by industry American journalist Scott Foster. Изображение: Twitter

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Оба направления вносят значительный вклад в общий объем продаж компании, который в 2023 году вырос более чем на 9 процентов, говорится в заявлении компании Huawei, сделанном сменным главой Ху Хоукуном также известным в Китае как Кен Ху.

Американская компания Apple также показала хорошие результаты на желанном рынке мобильных телефонов Китая в прошлом году. По предварительным оценкам международной компании International Data Corporation (IDC), Apple впервые возглавила рынок с долей 17,3 и 20,1 процента в III и IV квартале. Однако в обоих периодах продажи компании снизились на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

В течение всего прошлого года компания Huawei ни разу не поднималась в топ-5, но после выпуска 5G-смартфона Mate 60 Pro ее поставки в IV квартале выросли на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и теперь она занимает четвертое место с долей рынка в 13,9 процента.

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Компания Huawei в течение прошлого года ни разу не поднималась в топ-5, но после выпуска 5G-смартфона Mate 60 Pro ее поставки в IV квартале выросли на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом, и она заняла четвертое место с долей рынка в 13,9 %. Напомним, что анонс Mate 60 Pro состоялся в конце августа, поставки начались в сентябре. Смартфон был распродан в течение нескольких недель.

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Китайские эксперты отмечают, что сделать это было очень трудно. Общий объем поставок смартфонов в Китае в 2023 году упал на 5 процентов и составил 271,3 миллиона единиц. Это составляет примерно 25 процентов от мировых продаж смартфонов, которые упали на 4 %. В 4-м квартале продажи в КНР выросли на 1 процент после десяти кварталов снижения в годовом исчислении, в то время как мировые продажи выросли почти на 8 процентов.

Huawei пытается удвоить поставки смартфонов в 2024 году. Компания отказалась от Android в пользу собственной операционной системы. 18 января компания анонсировала последнюю версию, HarmonyOS NEXT, которая не будет поддерживать приложения для Android.

Выпуск бета-версии для разработчиков запланирован на второй квартал. Эксперты отмечают, что потребительская версия, скорее всего, будет установлена сразу на все новые аппараты серии Mate, которые поступят в продажу ближе к концу 2024 года.

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Huawei также активно работает над проектом 5.5G - усовершенствованной технологией 5G, также известной как 5G-Advanced. Впервые этот проект был предложен Huawei в 2020 году. В 2021 году проект партнерства 3-го поколения (3GPP), международный консорциум из семи организаций по разработке телекоммуникационных стандартов, определил 5.5G в качестве второй фазы развития 5G.

В январе 2024 года Huawei и оператор мобильной связи China Unicom объявили о развертывании пилотной сети 5.5G в Пекине. Она будет охватывать Пекинскую финансовую улицу, здание Пекинской междугородной телефонной связи и стадион "Рабочий". Обе компании рассчитывают, что она станет эталоном для будущих сетей и решений 5.5G на территории КНР.

Компания отказалась от Android в пользу собственной операционной системы. 18 января компания анонсировала последнюю версию, HarmonyOS NEXT, которая не будет поддерживать приложения для Android. This is reported by industry American journalist Scott Foster.

Эффективность пилотной сети была оценена в рамках мероприятия, организованного Пекинским институтом связи. В нем приняли участие иностранные и отечественные эксперты из Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA), Китайского альянса индустрии развития телекоммуникаций (TDIA), China Media Group и других отраслевых институтов.

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Согласно данным китайских СМИ, в ходе испытаний сеть достигла "пиковой скорости нисходящего канала в 10 Гбит/с и непрерывной скорости свыше 5 Гбит/с, что в 10 раз превосходит показатели 5G". Новая технология позволила обеспечить трансляцию сигнала сверхвысокой четкости в режиме реального времени, а также работу устройств виртуальной, дополненной и расширенной реальности.

Развитие рынка дополненной реальности (XR), конвергенция контента, создаваемого искусственным интеллектом, и устройств 5G, а также внедрение приложений 5G частными компаниями и государственными организациями способствуют развитию потокового вещания в прямом эфире и внедрению цифровых технологий в целом.

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В сфере промышленности и логистики более высокая пропускная способность и низкие задержки, обеспечиваемые 5.5G, как ожидается, приведут к увеличению подключений к интернету вещей до 100 миллиардов. Это полностью соответствует заявлениям Huawei, сделанным на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае в конце июня 2023 года, когда компания объявила о планах по запуску полноценного комплекта коммерческого оборудования для сетей 5.5G в 2024 году.

На Всемирном мобильном конгрессе, проходившем в Барселоне (Испания) с 27 февраля по 2 марта 2023 года, официальный представитель компании Huawei заявил, что "5.5G будет развиваться на базе 5G, но будет быстрее, технологичнее и интеллектуальнее, чем 5G, и будет поддерживать больше частотных диапазонов.

В июле 2022 года исполнительный директор Huawei Дэвид Ванг предсказал, что "в ближайшее время искусственный интеллект будет полностью интегрирован в производственные процессы предприятий, а объемы рынка 5.5G IoT будут расти стремительными темпами Совместная работа людей и мобильных роботов (коллаборативная роботехника) в сложных сценариях приведет к ужесточению требований к промышленным полевым сетям нового поколения".

Китайский телекоммуникационный гигант лидирует по внедрению технологии 5.5G, обещающей десятикратное увеличение скорости и 100 миллиардов подключений Интернета вещей. Фотография представлена онлайн-ресурсом Global Times. This is reported by industry / Scott Foster.

Автономный транспорт - еще одно важное направление.

Huawei с 2019 года сотрудничает с China Unicom в области строительства сетей 5G. Кроме того, компания сотрудничает с 30 другими операторами телекоммуникационных сетей по всему миру в области верификации и применения технологий 5.5G.

Компания планирует уделить особое внимание технологии 5.5G на выставке Mobile World Congress в Барселоне, которая пройдет с 26 по 29 февраля этого года. Nokia, Ericsson, Samsung и японцы тоже пытаются освоить технологию 5.5G, однако Huawei уже развернула ее на практике. Это стало очередным пунктом в постоянно пополняющемся списке того, что делают "китайские чемпионы" в области высоких технологий, несмотря на жесткие санкции, введенные США.

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