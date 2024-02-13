Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
реклама
Мобильный телекоммуникационный бизнес холдинга Huawei находится на подъеме благодаря восстановлению доли рынка продаж смартфонов на территории КНР и развертыванию пилотной сети 5.5G в Пекине.
реклама
Оба направления вносят значительный вклад в общий объем продаж компании, который в 2023 году вырос более чем на 9 процентов, говорится в заявлении компании Huawei, сделанном сменным главой Ху Хоукуном также известным в Китае как Кен Ху.
Американская компания Apple также показала хорошие результаты на желанном рынке мобильных телефонов Китая в прошлом году. По предварительным оценкам международной компании International Data Corporation (IDC), Apple впервые возглавила рынок с долей 17,3 и 20,1 процента в III и IV квартале. Однако в обоих периодах продажи компании снизились на 2 процента по сравнению с прошлым годом.
В течение всего прошлого года компания Huawei ни разу не поднималась в топ-5, но после выпуска 5G-смартфона Mate 60 Pro ее поставки в IV квартале выросли на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и теперь она занимает четвертое место с долей рынка в 13,9 процента.
реклама
Компания Huawei в течение прошлого года ни разу не поднималась в топ-5, но после выпуска 5G-смартфона Mate 60 Pro ее поставки в IV квартале выросли на 36 процентов по сравнению с предыдущим годом, и она заняла четвертое место с долей рынка в 13,9 %. Напомним, что анонс Mate 60 Pro состоялся в конце августа, поставки начались в сентябре. Смартфон был распродан в течение нескольких недель.
|
Китайская хак-группа Volt Typhoon оставила ФБР, ЦРУ и АНБ в "глубоком смятении"
Китайские эксперты отмечают, что сделать это было очень трудно. Общий объем поставок смартфонов в Китае в 2023 году упал на 5 процентов и составил 271,3 миллиона единиц. Это составляет примерно 25 процентов от мировых продаж смартфонов, которые упали на 4 %. В 4-м квартале продажи в КНР выросли на 1 процент после десяти кварталов снижения в годовом исчислении, в то время как мировые продажи выросли почти на 8 процентов.
Huawei пытается удвоить поставки смартфонов в 2024 году. Компания отказалась от Android в пользу собственной операционной системы. 18 января компания анонсировала последнюю версию, HarmonyOS NEXT, которая не будет поддерживать приложения для Android.
Выпуск бета-версии для разработчиков запланирован на второй квартал. Эксперты отмечают, что потребительская версия, скорее всего, будет установлена сразу на все новые аппараты серии Mate, которые поступят в продажу ближе к концу 2024 года.
реклама
Huawei также активно работает над проектом 5.5G - усовершенствованной технологией 5G, также известной как 5G-Advanced. Впервые этот проект был предложен Huawei в 2020 году. В 2021 году проект партнерства 3-го поколения (3GPP), международный консорциум из семи организаций по разработке телекоммуникационных стандартов, определил 5.5G в качестве второй фазы развития 5G.
В январе 2024 года Huawei и оператор мобильной связи China Unicom объявили о развертывании пилотной сети 5.5G в Пекине. Она будет охватывать Пекинскую финансовую улицу, здание Пекинской междугородной телефонной связи и стадион "Рабочий". Обе компании рассчитывают, что она станет эталоном для будущих сетей и решений 5.5G на территории КНР.
Эффективность пилотной сети была оценена в рамках мероприятия, организованного Пекинским институтом связи. В нем приняли участие иностранные и отечественные эксперты из Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA), Китайского альянса индустрии развития телекоммуникаций (TDIA), China Media Group и других отраслевых институтов.
реклама
Согласно данным китайских СМИ, в ходе испытаний сеть достигла "пиковой скорости нисходящего канала в 10 Гбит/с и непрерывной скорости свыше 5 Гбит/с, что в 10 раз превосходит показатели 5G". Новая технология позволила обеспечить трансляцию сигнала сверхвысокой четкости в режиме реального времени, а также работу устройств виртуальной, дополненной и расширенной реальности.
Развитие рынка дополненной реальности (XR), конвергенция контента, создаваемого искусственным интеллектом, и устройств 5G, а также внедрение приложений 5G частными компаниями и государственными организациями способствуют развитию потокового вещания в прямом эфире и внедрению цифровых технологий в целом.
|
Китай намерен наладить производство 5-нм чипов "любой ценой"/a>
В сфере промышленности и логистики более высокая пропускная способность и низкие задержки, обеспечиваемые 5.5G, как ожидается, приведут к увеличению подключений к интернету вещей до 100 миллиардов. Это полностью соответствует заявлениям Huawei, сделанным на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае в конце июня 2023 года, когда компания объявила о планах по запуску полноценного комплекта коммерческого оборудования для сетей 5.5G в 2024 году.
На Всемирном мобильном конгрессе, проходившем в Барселоне (Испания) с 27 февраля по 2 марта 2023 года, официальный представитель компании Huawei заявил, что "5.5G будет развиваться на базе 5G, но будет быстрее, технологичнее и интеллектуальнее, чем 5G, и будет поддерживать больше частотных диапазонов.
В июле 2022 года исполнительный директор Huawei Дэвид Ванг предсказал, что "в ближайшее время искусственный интеллект будет полностью интегрирован в производственные процессы предприятий, а объемы рынка 5.5G IoT будут расти стремительными темпами Совместная работа людей и мобильных роботов (коллаборативная роботехника) в сложных сценариях приведет к ужесточению требований к промышленным полевым сетям нового поколения".
Автономный транспорт - еще одно важное направление.
Huawei с 2019 года сотрудничает с China Unicom в области строительства сетей 5G. Кроме того, компания сотрудничает с 30 другими операторами телекоммуникационных сетей по всему миру в области верификации и применения технологий 5.5G.
Компания планирует уделить особое внимание технологии 5.5G на выставке Mobile World Congress в Барселоне, которая пройдет с 26 по 29 февраля этого года. Nokia, Ericsson, Samsung и японцы тоже пытаются освоить технологию 5.5G, однако Huawei уже развернула ее на практике. Это стало очередным пунктом в постоянно пополняющемся списке того, что делают "китайские чемпионы" в области высоких технологий, несмотря на жесткие санкции, введенные США.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила